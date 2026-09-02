Ni actriz ni modelo: el costado menos conocido de Luisana Lopilato

Luisana Lopilato se muestra en distintos ámbitos de su vida cotidiana, donde la rutina familiar y los momentos compartidos ocupan un lugar central. Entre juegos, charlas y actividades hogareñas, surge un espacio que la conecta con otra faceta muy presente en su día a día, lejos de la actuación y la moda. En ese entorno, la cocina aparece como un rincón especial que se convirtió en parte de su dinámica junto a sus hijos, sumando un costado íntimo que acompaña su rutina diaria.

Lejos de la actuación y el modelaje, Luisana Lopilato encuentra en la cocina un espacio para compartir con su familia

Luisana Lopilato transita una vida marcada por la combinación de proyectos profesionales y la intimidad de su hogar en Canadá. En ese ambiente, las actividades familiares se integran con naturalidad y dan lugar a momentos que reflejan cercanía y espontaneidad. Dentro de esa rutina, la cocina se convierte en un escenario donde lo cotidiano adquiere un valor especial para la actriz, revelando un costado que acompaña su día a día.

Luisana Lopilato

A lo largo de los años, la artista construyó una carrera reconocida en la actuación y el modelaje, ganando terreno en la escena internacional. Pero a través de sus redes sociales, dejó conocer su lado más culinario, compartiendo videos e historias donde se la podía ver junto a sus hijos realizando distintas recetas. En cada preparación se percibe un clima hogareño que combina tradición y espontaneidad.

En sus publicaciones de Instagram, Luisana Lopilato convierte cada plato en una experiencia compartida. Desde recetas típicas argentinas hasta galletas y tortas pensadas para los más pequeños, su propuesta combina tradición y creatividad. La cocina se transforma así en un espacio de encuentro, donde los sabores se mezclan con risas y complicidad. Cada receta se convierte en una oportunidad para mostrar cómo lo cotidiano puede ser un momento especial en su rutina.

Uno de los protagonistas habituales de estas grabaciones es Noah, el primer hijo de su relación con Michael Bublé, quien aporta espontaneidad y un toque argentino con gestos que enriquecen cada receta. Juntos prepararon budines y postres sencillos, dejando ver momentos de cercanía que se convierten en recuerdos familiares. La naturalidad de estas escenas refuerza la idea de que la cocina es, para ella, un espacio de disfrute más allá del resultado final.

La cocina de Luisana Lopilato en su casa de Canadá: Amplia, moderna y funcional

El escenario donde Luisana Lopilato desarrolla estas recetas familiares es la cocina de su casa en Canadá, un ambiente diseñado con estilo industrial y concepto abierto. El espacio se caracteriza por su amplitud y luminosidad, con detalles que combinan funcionalidad y estética. Los electrodomésticos de última generación se integran en un entorno donde predominan las líneas simples y los materiales resistentes. La disposición abierta permite que se convierta en el centro de la vida familiar.

La pasión culinaria de Luisana Lopilato

Las imágenes de la artista de este ambiente de la propiedad destacan muebles blancos, que aportan un aspecto minimalista y ordenado. Las mesadas refuerzan la estética moderna, mientras que el área de cocción incluye una cocina industrial de acero inoxidable, pensada para quienes disfrutan de preparar platos variados. Cada detalle está pensado para unir practicidad y diseño, logrando un espacio que acompaña lo cotidiano sin invadir.

La combinación de materiales y texturas genera un ambiente moderno que se adapta a las necesidades de la familia de Luisana Lopilato y Michael Bublé. La decoración mantiene una paleta neutra, con predominio del blanco y el gris, acompañada por detalles en madera que suavizan la estética industrial. El concepto abierto permite que la cocina se conecte directamente con el comedor y la sala, generando un espacio donde todos comparten. La amplitud y la integración refuerzan la idea de que este espacio es el verdadero corazón de la casa.

La pasión culinaria de Luisana Lopilato

Luisana Lopilato muestra un costado que va más allá de su carrera artística, su amor por la cocina y la manera en que convierte cada receta en un momento compartido con su familia. Entre budines, galletas y preparaciones temáticas, la actriz logra transmitir que la gastronomía es parte de su día a día, y que su hogar está pensado para que la cocina sea un espacio de encuentro y disfrute. La combinación de diseño y funcionalidad convierte este rincón en un reflejo de su vida cotidiana.

VDV