Revelaron el verdadero motivo por el que Maxi López decidió volver a la Argentina

El regreso de Maxi López a la Argentina llamó la atención y generó especulaciones. Sin embargo, el exfutbolista lo dejó en claro: quería pasar tiempo con sus tres hijos, fruto de su relación pasada con Wanda Nara, y formar parte de Masterchef Celebrity. Lo cierto es que ahora trascendió la verdadera razón por la que tiene intenciones de quedarse a vivir y hacer que su esposa, Daniela Christiansson, y sus hijos lo acompañen en esta decisión.

Problemas económicos y negocios fallidos: la experiencia Maxi López en Europa

La vuelta de Maxi López a la Argentina continúa despertando dudas y especulaciones. Aunque él mismo aseguró que extrañaba el país y que tiene intenciones de vivir nuevamente en Buenos Aires con la idea de reunir a todos sus hijos, lo cierto es que en distintos programa de espectáculos aseguraron que su deseo se debería a algo más complejo.

Según trascendió, Maxi López había apostado a un proyecto ambicioso junto a un reconocido exdeportista: un restaurante en Londres que prometía posicionarse dentro de un circuito exclusivo. No obstante, lejos de cumplir esas expectativas, el emprendimiento habría tenido un final abrupto.

Maxi López

De acuerdo a lo que salió a la luz, el local cerró sus puertas por una supuesta remodelación pero nunca volvió a abrir. Detrás de esa decisión, aseguran que quedaron cuestiones sin resolver, entre ellas deudas con empleados que habrían sido despedidos sin percibir las indemnizaciones correspondientes. Además, infidentes que nunca faltan aseguraron que varios trabajadores del sitio se encontraron en una situación de gran incertidumbre, sin respuestas claras por parte de los responsables del negocio y con dificultades para iniciar reclamos formales.

Pero ese no habría sido el único traspié en el plano empresarial que tuvo Maxi López antes de volver al país. También se conoció su frustrado intento de adquirir el club inglés Birmingham City, una negociación que en su momento generó fuerte expectativa tanto en el ambiente futbolístico como en el empresarial. De hecho, muchas personas dieron por hecha esta operación, pero finalmente no se concretó.

Maxi López

Las versiones que circularon hasta el momento comentaron que hubo desacuerdos con inversores internacionales y esto provocó que el acuerdo se cayera en la etapa final. Este episodio significó la pérdida de una oportunidad importante para Maxi López e hizo que perdiera credibilidad dentro de ese ámbito.

Tras este escenario, Maxi López se habría instalado en Suiza con la intención de reordenar su situación económica y encontrar mayor estabilidad. Según fuentes cercanas al mundo del fútbol, ese período tampoco estuvo exento de tensiones. Se habrían producido roces tanto con dirigentes como con personas vinculadas a su entorno laboral, lo que terminó por profundizar un panorama ya complicado.

Por qué Maxi López quiso regresar al país y planea quedarse a vivir

Estas fricciones, sumadas a los proyectos inconclusos, habrían contribuido a que la estadía de Maxi López en el exterior se volviera cada vez más difícil de sostener. Por eso, su regreso a la Argentina adquiere un significado distinto. Más allá de la cuestión familiar que comenta en las notas, su vuelta también puede deberse a la falta de estabilidad económica en Europa.

De esta manera, revelaron que el verdadero motivo por el que Maxi López decidió volver a la Argentina habría sido debido a un conjunto de malas experiencias en negocios, inversiones que no dieron resultado y vínculos deteriorados con colegas. A partir de esto habría surgido su necesidad de rearmarse y comenzar una nueva etapa en el país que lo vio nacer junto a los hijos que tuvo con Wanda Nara y con la familia que formó con Daniela Christiansson.