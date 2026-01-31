Amanda, la hija de Macarena Rinaldi y Fede Hoppe dio sus primeros pasos: el tierno video

Fede Hoppe y Macarena Rinaldi acaban de celebrar el primer año de su hija Amanda. La niña, quien nació el 15 de enero de 2025, está creciendo a pasos agigantados para los ojos atentos de sus padres. En este sentido, a tan sólo una semana del mega festejo de la primera vuelta al sol de la nena, la flamante psicóloga compartió en sus redes sociales los primeros pasitos de su beba.

El tierno video de la hija de Fede Hoppe y Macarena Rinaldi

Este fin de semana, Macarena Rinaldi volvió a prender la cámara de su teléfono celular para registrar uno de los momentos más significativos de su maternidad: los primeros pasos de su hija Amanda, fruto de su romance con Fede Hoppe. La pequeña, quien acaba de celebrar su primer añito de vida, logró independizarse de las manos de sus papás y ahora se desplaza solita por el parque.

Macarena Rinaldi, Amanda y Fede Hoppe | Instagram

“Dios mío. ¿En qué momento creciste así? A caminar”, escribió llena de asombro la exbailarina profesional en su cuenta personal de Instagram. El registro audiovisual publicado, muestra a la nena explorando lo que pareciera ser una plaza con juegos infantiles. Allí, descalza y llena de curiosidad, Amandita -como la llama cariñosamente su mamá- avanza sin prisa, pero sin pausa hacia las montañas para escalar.

Asimismo, se la ve acercándose a un tobogán haciendo equilibrio con sus delicados bracitos y sintiendo la textura del suelo, que se combinan entre las superficies sintéticas. La experta en la psiquis humana, en paralelo, intenta registrar este momento único para ambas mientras que la sigue sigilosamente cuidando de que no se lastime.

Macarena Rinaldi retrata cada avance de su hija

Días atrás, Macarena Rinaldi había mostrado cómo comienza su jornada junto a Amanda. “Esta mañana tempranito, bailando un vals y caminando un poco, antes de que mamá se vaya a trabajar. ¡Te amo hijita mía! Gracias por lo que me haces sentir", escribió llena de vitalidad la pareja de Fede Hoppe en la famosa red social de la camarita. En el clip, intenta caminar sin caerse, pero sólo logra dar unos pasitos.

La exartista disfruta de cada pequeño avance que da su heredera y mira con atención tratando de transmitirle seguridad y confianza para que poco a poco vaya ganando autonomía en su marcha. Es por eso que el registro publicado este mediodía cobra suma importancia para el clan ya que, en pocos días, la menor mostró un significativo avance en su motricidad.

De esta manera, Macarena Rinaldi deja inmortalizado para siempre los momentos más significativos en el crecimiento de su hija Amanda. Por su parte, Fede Hoppe también muestra en sus redes sociales pequeños fragmentos del caminar. Bajo la frase: “Te amo hija”, el productor despliega toda su ternura y amor por la nena que ya recorre con entusiasmo y picardía los rincones de la casa familiar.

NB