Así fue la reunión entre Tini Stoessel y Emilia Mernes en medio de su enemistad

Tini Stoessel y Emilia Mernes protagonizan uno de los escándalos del momento, que se expuso luego de un simple pero significativo gesto: la cantante de Cupido dejó de seguir en Instagram a la Cutie. Figuras como Antonela Roccuzzo replicaron la acción y las especulaciones sobre el motivo de la distancia sos diversas, y polémicas.

Pese a la gran revolución en el ambiente que generó esta presunta enemistad, las cantantes se llamaron a silencio. Sin embargo, en las últimas horas se dio a conocer que habrían mantienido una reunión intima en la que no pudieron llegar a un acuerdo por las diferencias que la distanciaron.

Tini Stoessel y Emilia Mernes y una reunión sin resultados positivos

Tini Stoessel y Emilia Mernes son dos de las cantantes más populares y exitosas de la Argentina, y hasta semanas atrás compartían una estrecha amistad que podía verse públicamente tanto en eventos donde asistían juntas como en colaboraciones musicales, brindándose apoyo mutuó. Pero esa idílica relación que se mostraba en redes sociales y escenarios, habría llegado a su punto final.

En diversas entrevistas que la cantante de Miénteme brindó en los últimos tiempos, señaló que en el ambiente musical se encontró con personas que no eran buenas, poniendo diversas trabas artíticas que no eran buenas para las carreras de sus colegas. Asimismo, señaló que al detectar esto decidió poner límites en sus vínculos con sus pares, teniendo pocas amistadas.

Esas palabras suenan con mayor fuerza estos últimos días, luego que se conociera públicamente que Tini dejó de seguir en Instagram a Emilia, un gesto que en el idioma digital se traduce a un corte de relación. Desde entonces, las especulaciones sobre los motivo que las llevó a esta determinación son diversas, y van desde un "robo" de staff, como bailarines, estilistas y peluqueres, por parte de Mernes a Stoessel, como así también por una posible relación de la Cutie con un jugador del seleccionado nacional que tendría pareja, lo que no habría caído bien a la novia de Rodrigo de Paul.

Lo cierto es que los motivos, por ahora, solo lo saben las protagonistas. Sin embargo, Gustavo Méndez tanto en La mañana con Moria como en redes sociales reveló que efectivamente hubo un punto de quibre entre las jóvenes, sin embargo esto no habría ocurrido en las últimos semanas. Es que el periodista señaló que decidieron reunirse personalmente en julio/agosto del 2025 para charlar sobre diferencias que tenían, pero no llegaron a un acuerdo.

Fue en ese momento que Tini Stoessel y Emilia Mernes habrían decidido terminar con su amistad. Lo cierto es que no fue hasta hace unos días atrás que esto se plasmó en redes sociales. Si bien se espera que las protagonistas se pronuncien al respecto, ambas no suelen hacer declaraciones ante la prensa sobre sus asuntos personales.