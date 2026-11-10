Magalí Altamirano: cómo era su vida antes de convertirse en una de las integrantes de Chapeaux

Magalí Altamirano se convirtió en una de las integrantes de Chapeaux, la banda surgida de Popstars 2026, pero su historia con la música comenzó mucho antes de llegar a la televisión. La cantante de 19 años, oriunda de Barracas, ya tenía experiencia como compositora y actriz, además de una formación que inició durante su infancia y que le permitió participar en diferentes proyectos artísticos.

Detrás de su reciente popularidad aparece una joven que creció acompañada por sus padres y que encontró en las reuniones familiares sus primeras oportunidades para cantar. El esfuerzo de su entorno fue fundamental para desarrollar su vocación, mientras comenzaba a imaginar un futuro sobre los escenarios. Su recorrido también incluye experiencias personales y gustos que fue compartiendo con sus seguidores a través de Instagram.

Los primeros pasos de Magalí Altamirano

Magalí Altamirano disfrutaba cantar durante las celebraciones familiares y, según contó en Popstars, solía aprovechar esas reuniones para ofrecer pequeños espectáculos. A los diez años comenzó a estudiar comedia musical, una disciplina que le permitió desarrollar habilidades en canto, actuación y danza. Esa preparación fue fundamental para incorporarse, tiempo después, al elenco de una reconocida ficción juvenil de Disney.

Magalí Altamirano durante la presentación de Soy Luna: Volver a rodar en el Abasto.

Uno de sus proyectos más importantes llegó con Soy Luna: Volver a rodar, la cuarta temporada de la serie protagonizada por Karol Sevilla, estrenada el 24 de julio de 2026. La artista interpretó a Azul Schultz, también identificada como Valeria, un personaje que se incorporó a la nueva historia.

Como parte del lanzamiento, participó de un encuentro con los seguidores de la ficción en el Abasto Shopping. Allí posó junto a una enorme estructura con forma de patín, uno de los elementos más representativos del universo televisivo. "Hoy fue una locura", escribió en Instagram después del evento, donde pudo conocer a numerosas personas que se acercaron a saludarla.

En aquella publicación, reconoció que se había sentido especialmente agradecida por las muestras de cariño recibidas. La posibilidad de encontrarse con el público representó una experiencia importante en su carrera, después de varios años de preparación artística. También expresó su felicidad por comenzar a vivir situaciones que hasta entonces había imaginado como parte de sus aspiraciones profesionales, por lo que de alguna manera estaba cumpliendo su sueño.

A su vez, decidió presentarse al casting de Popstars, realizado en Parque Roca. Su ingreso al programa significó una nueva oportunidad para demostrar sus capacidades vocales y escénicas, esta vez frente a un jurado integrado por Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García. El concurso buscaba seleccionar a cinco jóvenes para formar una banda femenina.

La cantante durante su estadía en la Casa Popstars.

Uno de los momentos decisivos ocurrió cuando interpretó "Vértigo", canción de Ángela Torres, frente a la propia artista. Su presentación la convirtió en la primera participante seleccionada para ingresar a la Casa Popstars, donde las semifinalistas debían convivir y continuar superando diferentes desafíos. La joven compartió fotografías de aquella etapa, tomadas en distintos sectores de la propiedad.

La experiencia también incluyó pruebas individuales y grupales, además de una convivencia que modificó las rutinas de las concursantes. En una de las evaluaciones, interpretó "Hay un cuento", tema que eligió por su significado personal. "La casa Popstars. Siempre va a tener una huella especial en mi corazón", expresó en sus redes al recordar el lugar donde transcurrió parte de la competencia.

Mientras avanzaba en el programa, también compartió recuerdos de su trabajo en Disney. Entre ellos aparecen imágenes tomadas durante las grabaciones, donde posa con patines blancos y rosas frente a un mural de figuras geométricas. El rodaje le permitió desenvolverse en un universo que combinaba actuación, música y patinaje, tres elementos característicos de la ficción juvenil.

Una de las postales que compartió durante las grabaciones de Soy Luna: Volver a rodar.

Su participación en la producción también se extendió a la banda sonora oficial. Interpretó "Mal" junto a Karol Sevilla, una canción publicada por Walt Disney Records que formó parte de la nueva temporada. El tema contó con un video musical difundido a través de los canales oficiales de la compañía, ampliando su experiencia como cantante dentro de un proyecto internacional.

Una semana después del estreno, publicó una reflexión sobre los aprendizajes que le había dejado aquella etapa. "El sueño no siempre se vive como se sueña", escribió al reconocer que había atravesado dificultades y momentos de incertidumbre. Sin identificar situaciones concretas, explicó que aprendió a mantener la ilusión y a continuar trabajando por sus objetivos, incluso cuando las cosas no resultaban como esperaba.

Lejos de los estudios y las grabaciones, sus publicaciones también muestran su afinidad con los animales, especialmente con los caballos. En una de las imágenes aparece acariciando a un ejemplar de pelaje marrón, mientras que en otra se la observa montando durante una jornada al aire libre.

La artista durante una jornada al aire libre junto a los caballos.

La música, los viajes y la familia en la vida de Magalí Altamirano

Mucho antes de ingresar a Chapeaux, Magalí Altamirano ya había comenzado a construir una carrera como solista. Bajo el nombre artístico de Maga, compartía interpretaciones y composiciones a través de las plataformas digitales. En 2020 participó en "Waiting for Love", una colaboración con Alan Espíndola, que figura entre los primeros antecedentes de su discografía y marcó el comienzo de una etapa de lanzamientos propios.

Durante 2024 presentó canciones como "50%", "De enero a enero", "Confío" y "Furiosa". Ese mismo año lanzó su primer EP, La mala del cuento, integrado por seis temas, con una propuesta vinculada al pop y las baladas; el proyecto le permitió reunir parte de su trabajo como compositora y avanzar en la construcción de una identidad musical independiente.

La dedicación al canto también quedó reflejada en distintas fotografías tomadas dentro de estudios de grabación. En una de ellas aparece frente a un micrófono profesional, con una campera marrón y un gorro blanco de piel sintética. La composición y la interpretación formaban parte de sus actividades habituales, incluso antes de participar en el concurso televisivo que terminó por darle mayor exposición.

Magalí Altamirano durante una sesión musical frente al micrófono.

Otro de sus trabajos fue "Tu fan", una canción vinculada con la película Padres, que se incorporó a su repertorio durante 2024. La participación en ese proyecto amplió su experiencia dentro del entretenimiento, al permitirle relacionar su actividad musical con una producción cinematográfica. De esta manera, comenzó a sumar antecedentes en diferentes formatos antes de formar parte de una banda.

Además de crear su propio material, disfruta asistir a espectáculos de otros artistas. En 2025 estuvo presente en FUTTTURA, el festival de Tini Stoessel realizado en Tecnópolis durante octubre y noviembre. La propuesta recorrió diferentes etapas de la trayectoria de la cantante argentina y reunió a miles de seguidores en una serie de presentaciones, en un show que luego se convirtió en una gira por Latinoamética y que continuará su recorrido por España.

Durante aquella salida, compartió fotografías frente a uno de los carteles promocionales del evento. Para la ocasión eligió un conjunto negro, una campera de cuero y anteojos de sol. Su asistencia al espectáculo permite conocer parte de sus preferencias musicales, especialmente su interés por las propuestas del pop nacional, un género que también exploró en sus propias canciones.

La joven durante su visita a FUTTTURA, el festival de Tini Stoessel

Su paso por Popstars culminó el 3 de noviembre de 2026, cuando fue elegida como la tercera integrante de la formación definitiva. La noticia llegó después de superar distintas instancias de selección, que incluyeron presentaciones solistas y pruebas de trabajo colectivo. El quinteto presentó entonces "Me provoca", su primera canción, acompañada por un videoclip estrenado durante la final.

Los viajes también forman parte de sus experiencias fuera del escenario. Entre los destinos que visitó se encuentran las Cataratas del Iguazú y los parques de Disney, lugares que aparecen entre los recuerdos de sus recorridos personales. Estas salidas muestran otra faceta de su vida, con actividades alejadas de los compromisos que mantiene dentro de la industria musical.

El acompañamiento familiar fue uno de los aspectos más importantes de su crecimiento. Su madre, Miriam Martínez, trabajaba en las puertas de los teatros durante las vacaciones de invierno. En una oportunidad le prometió que algún día la vería anunciada en una marquesina, un recuerdo que la joven recuperó frente a las cámaras del programa al explicar por qué deseaba dedicarse al espectáculo.

Magalí Altamirano junto a su padre durante una salida compartida.

Su padre, Claudio Altamirano, también tuvo un papel destacado en ese recorrido. Durante una gala dedicada a los familiares de las participantes, ambos interpretaron "Mi persona favorita", en una actuación que permitió mostrar el vínculo que comparten a través de la música. La presentación fue difundida por Telefe como uno de los momentos especiales de la competencia.

La cercanía entre ambos también aparece en una fotografía personal donde posan sonrientes frente a una pared intervenida con un mural de tonos verdes y celestes. Después de conocer el resultado del concurso, la artista agradeció especialmente a sus seres queridos por acompañarla durante tantos años. También dedicó palabras al equipo del programa y a quienes habían seguido su recorrido desde sus comienzos.

Ahora, Magalí Altamirano se prepara para presentarse con la banda el 21 de enero de 2027 en el Movistar Arena, junto al resto de las participantes de la nueva formación. "Chapeaux recién empieza", expresó en Instagram después de celebrar una elección que abrió otra etapa en su carrera.