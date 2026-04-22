Se filtró la primera foto de Franco Colapinto y Maia Reficco en medio de rumores de romance

Franco Colapinto y Maia Reficco quedaron en el centro de la escena tras la primera foto juntos que se filtró en medio de rumores de romance. La imagen confirmaría un presente compartido y que suma capítulos a una historia que comenzó durante el verano. La aparición pública en Buenos Aires y los gestos de cercanía reforzaron las especulaciones de sus seguidores.

En medio de rumores de romance, Franco Colapinto y Maia Reficco fueron vistos juntos

Franco Colapinto y Maia Reficco fueron fotografiados por primera vez juntos en medio de los rumores de romance que los unen. La imagen reflejó un momento de tranquilidad compartido, donde su cercanía alimentó aún más las especulaciones sobre una posible relación entre la actriz y el piloto de Fórmula 1.

Franco Colapinto y Maia Reficco / Creditos: LAM

A mediados de febrero, se empezó a hablar de la relación entre los jóvenes, cuando se reveló que ambos habrían iniciado una historia durante el verano. La información surgió en el programa de Moria Casán, donde Gustavo Méndez reveló detalles de la cercanía del deportista y la modelo que se mantenían en reserva. Pero en las últimas horas, se conoció la primera foto juntos en Buenos Aires.

Mientras Franco Colapinto se prepara para la presentación de Fórmula 1 en el país, se viralizó una imagen que encendió las especulaciones. La captura fue tomada en la pista de karting de Zárate y rápidamente generó una ola de comentarios en la cuenta de Instagram de LAM. En la imagen se los ve charlando con naturalidad, rodeados de gente y a él con el traje de pista atado en la cintura.

La palabra de Ángel de Brito sobre Franco Colapinto y Maia Reficco

Momentos después, se sumaron detalles de la mano de Ángel de Brito en su canal de difusión de Instagram. “Colapinto cerró resto en Palermo para cenar con su novia Maia Reficco y amigos; se cerró el restaurant para que puedan disfrutar de la cena tranquilos y se les preparó un menú especial. Y que está muy entusiasmado por el evento del domingo. Cenó en un resto frente a una de las tribunas del evento”, contó.

“Estoy solterísimo”: Franco Colapinto negó los rumores de relación con Mia Reficco

A pocos días de la presentación de Franco Colapinto en Palermo, los rumores que rodean a la pareja apuntan a que su vínculo avanzará en medio de agendas exigentes. El encuentro del piloto y Mia Reficco en Zárate volvió a poner en el foco de atención las interacciones y alimentó aún más las especulaciones que los vinculan.

Franco Colapinto

Cabe aclarar que hace un mes, antes de su participación en Suzuka para el Gran Premio de Japón de Fórmula 1, el deportista salió a desmentir las versiones. En una entrevista con Juan Fossaroli para ESPN, el piloto respondió con humor y firmeza cuando se le consultó por su situación sentimental. “Estoy solterísimo”, aseguró en cámara, y agregó: “Pasa que ustedes, los periodistas, se inventan muchas boludeces”.

En aquel momento, Franco Colapinto minimizó cualquier actividad fuera de lo estrictamente profesional. Pero la imagen que empezó a circular en las últimas horas lo mostró junto a Mia Reficco en una situación marcada por la naturalidad. Aunque hasta el momento ninguno aclaró lo sucedido, los seguidores de la pareja volvieron a hacer crecer los rumores.

Maia Reficco

Franco Colapinto y Maia Reficco se convirtieron en el centro de todas las miradas luego de que se conociera la primera foto juntos que se filtró en medio de rumores de romance. La escena en la pista de Zárate y las salidas que comentó Ángel de Brito refuerzan las especulaciones que hablan de un romance de bajo perfil.

VDV