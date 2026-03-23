Franco Colapinto y Maia Reficco habrían confirmado su relación, un romance que comenzó con gestos simples y que hoy se consolida en medio de sus agendas internacionales. Con el paso de los meses, los encuentros y las señales de cercanía se hicieron cada vez más evidentes, marcando el inicio de su relación.

Se conocieron detalles que confirmarían la relación entre Franco Colapinto y Maia Reficco

Franco Colapinto y Maia Reficco habrían confirmado su romance, un vínculo que creció entre viajes, encuentros y proyectos que los mantienen unidos en distintas partes del mundo. La conexión entre el piloto y la actriz se fortaleció con el tiempo y se refleja en decisiones compartidas que muestran cómo la relación avanza.

Franco Colapinto

Durante el programa A la Mañana con Moria (El Trece), Gustavo Méndez reveló detalles sobre la relación entre el corredor de Fórmula 1 y la actriz. Según contó, el vínculo entre ambos inició hace algunos meses y con el correr del tiempo siguió creciendo. La primera señal de este vínculo apareció a principios de año, cuando se difundió una imagen en la que se la podía ver con el casco del piloto.

Ese gesto, aparentemente inocente, fue interpretado por gran parte de los seguidores de Franco Colapinto como un guiño romántico hacia Maia Reficco, que encendió las sospechas a mediados de enero. “La primera foto juntos fue a principios de este año, donde empezaron a conocerse, donde ella se puso el casco de él”, relató el periodista.

Pero Gustavo Méndez destacó como uno de los puntos más importantes que la actriz se habría mudado para poder estar cerca del argentino. “Estamos hablando de que ya son novios porque ella se mudó a Madrid para estar cerca de él”. Con esa frase, despejó cualquier duda sobre la relación. Además, agregó: “Hay que decir, ya se venía comentando que se estaban viendo. Ahora ya son novios”.

Mudanza, cenas y viajes: la confirmación de la relación entre Franco Colapinto y Maia Reficco

Entre los detalles que más destacó Gustavo Méndez, la mudanza de Maia Reficco a España se mostró como la señal más clara de la relación. Además, el periodista confirmó que decidió instalarse en Madrid para acompañar a Franco Colapinto en su carrera deportiva. Por otro lado, comentó que ya se los vio juntos en más de una ocasión.

Maia Reficco

Según el panelista, la relación cuenta con la aprobación de las familias, un detalle que reforzó la idea de que el romance está afianzado. “Estuvieron en Mónaco, que también lo vieron juntos, cenando en los mejores restaurantes del mundo”, reveló. La actriz y cantante de 25 años tiene un perfil internacional que la convierte en una de las artistas jóvenes más prometedoras.

Por otro lado, el periodista destacó que Maia Reficco tiene 25 años, es actriz y cantante: “Es una mega figura de Estados Unidos y viene de filmar una película en Atlanta con una mega producción”. Mientras tanto, Franco Colapinto continúa con su exigente calendario deportivo. “Ahora, dentro de poco, Franco tiene que viajar a Japón, que es donde va a seguir el circuito del año 2026 de la Fórmula 1, y ella lo va a acompañar”, adelantó Méndez.

Franco Colapinto

El romance entre Franco Colapinto y Maia Reficco ya sería oficial y promete seguir dando que hablar. Con la mudanza de la actriz a Madrid, las cenas en Mónaco y los planes de acompañar al piloto en su carrera, la relación se consolida como una historia de amor que se fortalece con el correr de los meses.

VDV