Así fue la escapada de Franco Colapinto antes de su exhibición en Buenos Aires: acompañado de Maia Reficco, asado, fiambres y vinos

La previa a la esperada exhibición en Buenos Aires tuvo un costado íntimo y distendido para Franco Colapinto, quien decidió tomarse una pausa lejos del ruido de los motores antes de subirse al monoplaza de Alpine. El joven piloto eligió compartir una escapada romántica junto a su pareja, Maia Reficco, donde la gastronomía campestre con acento argentino, fiambres y vino se hicieron presentes.

Franco Colapinto más enamorado que nunca

Horas antes del evento que lo tiene como una de las grandes figuras de la Fórmula 1, Franco Colapinto y Maia Reficco arribaron a Estancia Vigil ubicada en la zona de Cardales, provincia de Buenos Aires, para disfrutar de un almuerzo especial. La llegada no pasó desapercibida: el piloto aterrizó en helicóptero mientras sostenía un mate, marcando desde el inicio un clima descontracturado que contrastó con la intensidad de su agenda deportiva.

Franco Colapinto en Estancia Vigil | Prensa

El encuentro reunió a unas 25 personas, entre integrantes del equipo técnico, representantes, familiares -entre ella la joven que conquistó su corazón- y amigos cercanos. De acuerdo con las imágenes propiciadas, el ambiente fue relajado y se vivió como un paréntesis necesario en medio de los compromisos que rodean al joven talento argentino.

Franco Colapinto en Estancia Vigil | Prensa

Antes de sentarse a la mesa, el atleta de élite recorrió distintos sectores del predio y se mostró interesado en cada detalle del lugar. También aprovechó el entorno natural para grabar contenido junto al equipo Alpine, en la antesala de su participación en el Gran Premio de Miami previsto para el 3 de mayo. En un gesto que sorprendió a los presentes, se colocó un delantal y se sumó a la preparación del asado junto al chef anfitrión, demostrando su interés por la cocina.

Franco Colapinto y Maia Reciffo no se esconden

Durante toda la jornada, el clima fue de celebración y disfrute para Franco Colapinto y Maia Reciffo. Entre brindis y conversaciones relajadas, los invitados degustaron cada plato mientras la pareja no escatimó en miradas cómplices, brindis yabrazos. En cada instante del almuerzo se los vio cómplices y conectados con el entorno, y tanto el automovilista como la artista se mostraron cercanos con muestras de cariño..

De esta manera, Maia Reficco se integró naturalmente al grupo y acompañó a Franco Colapinto con gestos de afecto constantes. Más allá del vértigo de la Fórmula 1, el piloto y la actriz encontraron en esta escapada romántica un espacio para compartir un momento distendido en pareja antes del gran desafío que lo espera en Buenos Aires, tomando este como una de las primeras apariciones públicas de la pareja.

NB