Revelaron el motivo judicial por el que Franco Colapinto no blanquearía su romance con Maia Reficco

En plena cuenta regresiva para su Road Show en Buenos Aires, Franco Colapinto no solo es noticia por lo deportivo, sino también por un costado íntimo que llama cada vez más la atención. En las últimas semanas, las versiones que lo vinculan con la actriz Maia Reficco cobraron fuerza, alimentadas por guiños que no pasan desapercibidos. Sin embargo, fiel a un perfil reservado, el piloto de Alpine sostiene un hermetismo absoluto sobre su vida privada, una decisión que, lejos de ser casual, estaría sujeta a cláusulas legales tras una exposición mediática anterior

Franco Colapinto y Maia Reficco: los motivos detrás del silencio oficial

El periodista Gustavo Méndez fue el encargado de revelar en La mañana con Moria (eltrecetv) la trama detrás de este silencio. Según su información, el romance es un hecho, aunque las partes tengan prohibido confirmarlo públicamente. “Le mandamos un beso a todos los que me desmintieron, incluido Colapinto. Franco Colapinto y Maia Reficco están de novios”, dijo Méndez, poniendo en duda las declaraciones de soltería que el deportista realizó recientemente para distintos medios internacionales.

Franco Colapinto.

El motivo de este "freno" comunicacional se originó tras el escándalo que vinculó a Colapinto con la China Suárez en Madrid, donde se lo vieron juntos y ambos protagonizaron diversos rumores.. Aquel episodio habría generado preocupación en el entorno de la Fórmula 1 y en sus patrocinadores, quienes buscan preservar una imagen del piloto centrada exclusivamente en su rendimiento profesional. “A Franco le hicieron una entrevista en Japón y dijo que estaba solterísimo, pero era mentira”, explicó Méndez, y agregó un dato clave sobre el marco legal que rodea al piloto: “Después del escándalo que se armó por su vínculo con China Suárez, firmó un acuerdo con la Fórmula 1 y tiene que pedir permiso hasta para subir una foto”.

Maia Reficco.

El gesto de Franco Colapinto con la familia de Maia Reficco que confirmaría el vínculo

Este acuerdo de confidencialidad y manejo de imagen obligaría a Colapinto a mantener sus vínculos en un plano estrictamente privado. No obstante, la relación con Maia Reficco parece estar lo suficientemente consolidada. De hecho, para el evento que se realizará este domingo 26 en Buenos Aires, la actriz y su familia ya tendrían un lugar reservado en el sector de boxes. “Franco invitó no solamente a Maia Reficco, sino también a toda la familia de su novia para que estén en boxes”, detalló el periodista.

La dinámica de la pareja también indica que el vínculo va más allá de un rumor. Según Méndez, “Franco y Maia durmieron juntos todas las noches” durante las últimas estadías compartidas, y contó que la actriz estaría organizando su mudanza a Madrid para acompañar de cerca la carrera del piloto. De esta manera, aunque el contrato con la máxima categoría del automovilismo ordene cautela y silencio frente a los micrófonos, los hechos sugieren que la relación camina a paso firme hacia una posible futura oficialización.