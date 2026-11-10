Así está hoy Malek, el hijo de Karina Mazzocco, que cumplió 20 años

Karina Mazzocco atraviesa una etapa de mucho orgullo por el presente de su hijo, Malek El Bacha. Fruto de su relación con el empresario Omar El Bacha, el joven creció lejos de la exposición mediática que acompaña la carrera de su mamá y, con el paso de los años, encontró su propio camino en el mundo del deporte, específicamente en el automovilismo.

Karina Mazzocco celebró la vida de su hijo

El 8 de noviembre, Malek cumplió 20 años y la conductora aprovechó la ocasión para compartir un recuerdo especial con sus seguidores. A través de sus redes sociales, publicó una serie de fotografías junto a él y le dedicó unas palabras en las que expresó el cariño y la felicidad que siente al acompañarlo en cada etapa de su vida.

El emotivo mensaje de Karina Mazzocco a su hijo por sus 20 años

“¡Felices 20 años hijo! ¡Qué emoción ver estas fotos y recordar tantos momentos divinos! ¡Siempre juntos! Gracias por tu hermosa existencia amore. Que Dios te proteja cada día y que te sobren motivos para ser feliz. Te amamos Maleki, con todo el corazón”, escribió Karina Mazzocco en su publicación.

Karina Mazzocco compartió fotos de la infancia de su hijo

La dedicatoria también dejó en evidencia la cercanía que mantienen madre e hijo. A lo largo de los años, la conductora se mostró orgullosa de su crecimiento y acompañó sus decisiones personales y profesionales. En especial, encontró una nueva forma de estar presente en su vida a través de su pasión por el automovilismo, una actividad que comparte con su papá y que representa uno de los grandes desafíos de la familia.

Quién es Malek El Bacha y a qué se dedica actualmente

Malek nació el 8 de noviembre de 2006 en Buenos Aires y es el único hijo de Karina Mazzocco y Omar El Bacha. Aunque su mamá tiene una extensa trayectoria en televisión, el joven eligió mantener un perfil mucho más reservado. Su presente está ligado al automovilismo, disciplina en la que comenzó a desarrollar su propio recorrido como piloto.

El presente de Malek, el hijo de Karina Mazzocco

Actualmente, compite en la Fórmula 3 Metropolitana y forma parte del equipo Satorra Competición, con el que comparte sus avances y experiencias sobre la pista. Su interés por los motores también está relacionado con la pasión de su padre, mientras que su mamá acompaña de cerca esta faceta de su vida. La conductora reconoció en distintas oportunidades que verla competir le genera temor, aunque el orgullo por sus logros también ocupa un lugar importante. Así, mientras construye su camino en el deporte y suma nuevas experiencias en las pistas, Malek celebra sus 20 años acompañado por el cariño de su familia. Para Karina Mazzocco, la fecha fue una oportunidad para volver sobre los recuerdos compartidos y expresar públicamente cuánto significa su hijo en su vida.