La mamá de Ian Lucas criticó a Evangelina Anderson por el romance con su hijo: qué dijo

Ian Lucas se convirtió en uno de los nombres más mencionados en el mundo del espectáculo tras confirmarse su pasado vínculo con Evangelina Anderson. El influencer decidió dejar en claro qué pasó con la modelo, despejando las dudas que surgieron; sin embargo, su madre no dudó en criticar a la modelo por lo sucedido.

Ian Lucas expuso su malestar y apuntó contra Evangelina Anderson

Ian Lucas volvió a captar la atención del público al ser relacionado con Evangelina Anderson, en medio de versiones que marcaron un antes y un después en su exposición. Con el paso de los días, el influencer explicó cómo fue su relación con la modelo y su madre expresó una opinión que agregó un nuevo capítulo a la situación en torno a ambos.

Ian Lucas

En las últimas semanas, durante la participación del influencer y la modelo en MasterChef Celebrity, se conocieron distintas versiones que los involucraban sentimentalmente. La química entre ambos en el programa despertó rumores que luego se reforzaron con fotos que compartió Yanina Latorre en SQP (América).

Sin embargo, Evangelina Anderson dio distintas entrevistas donde negó la relación, asegurando que se trataba de encuentros sociales y amistosos. Por su parte, Ian Lucas decidió exponer su postura y mostró su malestar por la actitud de la presentadora. En un descargo en redes sociales, afirmó: “Nunca fue marketing, lo que viví con Evangelina fue sincero y genuino”.

Ian Lucas y Evangelina Anderson

"Soy una persona sensible, sí, pero también tengo muy claro cuándo algo es real y cuándo es solo parte del show. Soy bueno, pero no boludo", continuó. Además, agregó que le tiene mucho respeto a la modelo; por este motivo no habló antes del tema. “Siempre traté de manejarme con respeto y cuidar a quienes forman parte de mi vida. Me crió mi mamá, y si hay algo que sé es de respetar a las mujeres”, sostuvo.

La dura crítica de la mamá de Ian Lucas a Evangelina Anderson tras el descargo del influencer

Ian Lucas sorprendió al público con un mensaje directo hacia Evangelina Anderson, en el que expresó su descontento por cómo se manejó la situación entre ambos. El joven dejó en claro que las actitudes de la modelo lo afectaron y que no comparte la manera en que se negó a reconocer lo que sucedió. Sus palabras marcaron un nuevo capítulo en la historia que los relaciona.

Ian Lucas y Evangelina Anderson

El influencer señaló que lo vivido con la presentadora no fue un simple rumor, sino una experiencia que para él tuvo un valor personal. En ese sentido, manifestó que la forma en que se minimizó el vínculo lo dejó con sentimientos encontrados, destacando que esperaba otro tipo de reconocimiento. Su postura se convirtió en uno de los temas más comentados en las últimas horas.

Por su parte, Eliana, madre del músico, se sumó a la polémica con un contundente mensaje en Instagram. “Orgullosa de vos, mi amor”, expresó. Publicó una foto abrazada a su hijo en un show y escribió palabras de apoyo hacia él, cuestionando indirectamente a Evangelina Anderson por no reconocer el romance.

Ian Lucas y su mamá Eliana

VDV