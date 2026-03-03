El determinante gesto de Ian Lucas que comprobaría el fin de su vínculo con Evangelina Anderson

En medio de rumores, idas y vueltas y movimientos en redes, un gesto de Ian Lucas volvió a poner el foco en su vínculo con Evangelina Anderson. Lo que hasta hace poco parecía una interacción sin demasiada importancia, ahora quedó expuesto por una acción concreta. En las últimas horas, el joven dejó de seguir a la modelo en Instagram. El detalle no pasó desapercibido y rápidamente empezó a circular en redes y programas de espectáculos, volviendo a poner la historia en el centro de la agenda.

Ian Lucas y Evangelina Anderson: el gesto que encendió todo

La periodista Pochi de la cuenta de Instagram Gossipeame fue una de las primeras en detectar que Ian Lucas había dejado de seguir a Evangelina Anderson. “La dejó de seguir. Parecería ser que se hinchó los huevos de alguna situación porque sino no se explica”, dedujo. Además, aportó contexto sobre el vínculo entre ellos, al recordar que en su momento tuvieron un affaire que no prosperó porque Lucas buscaba algo más serio y ella no. Según esa versión, aunque después habían recompuesto el trato, esta nueva situación volvió a tensar el vínculo.

El gesto en redes que encendió las versiones: Ian Lucas dejó de seguir a Evangelina Anderson y el dato no pasó desapercibido.

En paralelo, las declaraciones de L-Gante en televisión sumaron otro capítulo a la historia. En SQP (América), cuando Yanina Latorre le preguntó si le había estado enviando mensajes a Evangelina Anderson, respondió: “Ah, podría haber sido, sí”. Después agregó: “No, no tiroteo mucho, pero… a Evangelina le tiré fueguitos y me contestó”. También la definió con un simple “Es figura” y, ante más preguntas, cerró de manera tajante: “No sé…”.

Ian Lucas, Evangelina Anderson y los mensajes en redes

Por su parte, Evangelina Anderson también habló del tema cuando fue consultada por estas interacciones con el cantante y compositor. “No lo conozco en persona”, aclaró. Sin embargo, reconoció cierta actividad en redes: “Sí, sí, sí, me tira mucho like”. Ante la posibilidad de mensajes privados, respondió: “No sé, puede ser, me tengo que fijar. Yo no entro mucho a los mensajes”. Y agregó: “No, yo no. Él me pone cosas, pero buena onda”.

Pese a que las imágenes y situaciones los colocaban muy cerca, ambos negaron un vínculo amoroso y hablaron de una gran amistad. Sin embargo, ciertas declaraciones de la modelo, en las que aseguró que su acercamiento era un juego para las cámaras, no habrían caído bien en él. Ante esto, Ian fue contundente en un diálogo precvio con SQP: “Yo soy muy sincero. Yo les dije siempre, los que vieron el programa y tienen dos dedos de frente entienden que yo no me enganché de un shippeo de un programa claramente... O sea, pasan cosas atrás”.

“Tengo 26, pero de acá (y se señaló la cabeza) no tengo 26. Yo si me enganché con alguien, es porque compartí mucho con esa persona”, agregó el youtuber. Luego de esas declaraciones, Evangelina Anderson volvió a negar el vínculo en LAM y explicó por qué no tendría una relación con él, con quien se lleva 16 años de diferencia. “Para mí no estamos en simetrías de etapa”, sostuvo. Además, remarcó que desde su separación está “solari” y, si bien destacó que él “es divino, es simpático, es un bombón”, también dejó en claro que lo considera muy chico para ella.