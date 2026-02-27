Evangelina Anderson reveló por qué no podría tener una relación con Ian Lucas

La química Evangelina Anderson y Ian Lucas entre dentro y fuera de la pantalla es evidente, y poco se tardó en hablar de un posible romance entre los participantes de MasterChef Celebrity (Telefe). Pese a la negativa de los protagonistas, sus salidas juntos y momentos compartidos generan diversas especulaciones sobre su vínculo. Finalmente, la modelo reveló por qué no podría tener un romance con el youtuber.

Evangelina Anderson sobre Ian Lucas

En agosto pasado, Evangelina Anderson regresó a vivir a la Argentina junto a sus tres hijos, luego de confirmar su separación de Martín Demichelis. En ese momento, la modelo aceptó un nuevo desafío laboral: ser participante de MasterChef Celebrity. Luego de un largo periodo en el exterior, regresó a la televisión argentina con entusiasmo y poco se tardó en que se generaran rumores de romance que la tienen como protagonista.

Entre grabaciones y cocina, Evangelina Anderson y Ian Lucas se habrían acercado, viviendo un intenso romance. Pese a que las imágenes y situaciones los colocaban muy cerca, ambos negaron un vínculo amoroso entre ellos, por lo contrario, aludian a una gran amistad. Pero cierta declaraciones de la modelo, en las que indicó que su acercamiento era un juego para las cámaras, no cayeron bien al joven de 26 años.

Ante estas palabras, Ian fue contundente en diálogo con SQP (América): “Yo soy muy sincero. Yo les dije siempre, los que vieron el programa y tienen dos dedos de frente entienden que yo no me enganché de un shippeo de un programa claramente... O sea, pasan cosas atrás”. Y si bien no confirmó un romance, dio a entender que lo de ellos no fue una amistad. “Tengo 26, pero de acá (y se señaló la cabeza) no tengo 26. Yo si me enganché con alguien, es porque compartí mucho con esa persona”, indicó.

Lo cierto es que luego de estas declaraciones Evangelina Anderson no se había expresado al respecto, hasta este jueves que en diálogo con LAM (América) volvió a negar el vínculo y redobló la apuesta al indicar por qué no podría tener con Ian, con quien se lleva 16 años de diferencia. En primer lugar, aseguró que desde que se separó del padre de sus hijos está "solari".

Puntualmente sobre su relación con Ian Lucas indicó: "Para mí no estamos en simetrías de etapa". Además, destacó que es una persona muy buena pero si bien "es divino, es simpático, es un bombón" es muy chico para ella. De esta forma, contradijo a la palabra de Ian Lucas sobre un vínculo amoroso entre ellos. Sin embargo, Evangelina Anderson señaló que contrario a meses atrás, ahora le gustaría vivir un romance.