Así es la cocina ecléctica de Nequi Galotti: detalles de diseño y colección de teteras vintage

Nequi Galotti volvió a abrir las puertas de su casa y a mostrar sus dotes culinarios a través de sus redes sociales. En esta oportunidad, la modelo llamó la atención de sus seguidores por la imponente cocina ecléctica en el que se destacan detalles de diseño y colección de teteras vintage, un espacio creado para ser el escenario de sus recetas y su presencia en las plataformas de interacción social.

Nequi Galotti apuesta por una cocina que transmite personalidad

La cocina de Nequi Galotti refleja un estilo ecléctico donde conviven la calidez del hogar y una marcada impronta personal. En el último video que compartió en su cuenta personal de Instagram cocinando un menú inspirado en la gastronomía de Marruecos, se la puede ver a la experta fashionista detrás de una isla de granito oscuro, sosteniendo una tetera de vidrio transparente que permite ver el líquido de la infusión.

Nequi Galotti | Instagram

Asimismo, el ambiente, perfectamente ordenado, deja ver detalles que hablan de historia y gusto por las vajillas clásicas con guiños retro. En cada rincón se percibe la identidad de la periodista, que logra combinar funcionalidad y estética sin perder naturalidad ni estilo. Detrás de ella, una vitrina con puertas de vidrio esmerilado exhibe una colección de teteras y piezas vintage en tonos metálicos y dorados. No se trata solo de utensilios, sino más bien piezas elegidas con intención que aportan un aire clásico y sofisticado al espacio, donde nada está librado al azar.

El mobiliario, en tonos claros y líneas rectas, aporta equilibrio visual frente a la presencia del negro intenso de la mesada. Los cajones con manijas minimalistas y las superficies despejadas refuerzan la idea de practicidad. Sin embargo, el verdadero foco está en la combinación de texturas: el brillo del metal, el vidrio traslúcido y la piedra pulida conviven en armonía.

Nequi Galotti | Instagram

La gastronomía, el punto fuerte de Nequi Galotti

Para Nequi Galotti la cocina se transformó en un espacio de encuentro y su casa en el escenario ideal para transformarse en una anfitriona dispuesta a co-crear recetas diversas con expertos de la gastronomía. Es por esta razón que esta no es una cocina pensada sólo para exhibirse, sino para ser cien por ciento vivida.

En este marco, la iluminación juega un papel clave. La luz suave que cae como telón de fondo sobre los estantes resalta las siluetas de las teteras antiguas y genera un efecto de piezas atesoradas en museos. Cada elemento antiguo parece tener su lugar asignado, confirmando una especie de cuatro. Ese detalle refuerza la idea de una cocina que trasciende lo meramente funcional para convertirse en espacio de expresión.

El estilo ecléctico se evidencia también en la mezcla de elementos contemporáneos con otros de aire retro. Mientras los electrodomésticos y las superficies mantienen una línea moderna, la colección de objetos aporta personalidad y estilo.

La cocina de Nequi Galotti se presenta como un reflejo de su impronta: elegante sin ostentación, clásica y profundamente personal. Con líneas limpias, materiales nobles y una distribución inteligente, la cocina se convierte en el corazón de su casa y, al mismo tiempo, en un set ideal para crear y compartir recetas con su comunidad digital. De esta manera, este escenario resume su manera de entender la gastronomía y confirma que, cuando el diseño está bien pensado, cocinar se convierte en un verdadero acto de placer.

NB