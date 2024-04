Marcela Kloosterboer a Agustina Cherri, los mejores y peores looks en los quince de Muna Pauls

La tan esperada fiesta de quince años de Muna Pauls Cherri, hija de la reconocida actriz Agustina Cherri y del talentoso Gastón Pauls, se convirtió en un evento que dejó a todos hablando sobre los looks que desfilaron por el lugar. Celebrada en el exclusivo Janos Benvídez, la noche no solo estuvo marcada por el talento musical de la joven, sino también por una pasarela de los mejores y peores estilos.

Desde vestidos elegantes y sofisticados hasta combinaciones llamativas y cuestionables, la fiesta de Muna fue un desfile de moda en toda regla. Entre los looks que destacaron, se encontraba el de la propia Muna, quien lució un vestido de quinceañera deslumbrante, en perfecta armonía con la ocasión.

Los mejores y peores looks del cumpleaños de quince de Muna Pauls

Pero no solo la homenajeada acaparó la atención. La actriz Agustina Cherri, madre orgullosa, deslumbró con un look que dejó a todos sin aliento, mostrando su estilo impecable y su elegancia innegable. Por otro lado, hubo quienes optaron por elecciones más arriesgadas que no pasaron desapercibidas, generando opiniones divididas entre los presentes.

Desde conjuntos demasiado llamativos hasta combinaciones poco favorecedoras, hubo de todo en esta fiesta de quince años. Sin embargo, más allá de los juicios de estilo, la celebración fue un momento de alegría y celebración para la familia Cherri-Pauls y sus invitados.

Con la música y la emoción fluyendo a lo largo de la noche, la fiesta de Muna Pauls Cherri fue un verdadero espectáculo de estilo y moda, demostrando una vez más que la elegancia puede venir en muchas formas y colores.