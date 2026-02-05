Marcela Kloosterboer, Celeste Cid y Natalie Pérez se reunieron y sus looks cautivaron: 3 formas de usar texanas en verano

Marcela Kloosterboer, Celeste Cid y Natalie Pérez se mostraron juntas una vez más, dejando en claro así que su vínculo pasó lo laboral y que mantienen una gran amistad. En esta oportunidad, las tres coincidieron a llevar un calzado poco convencional en esta temporada: botas texanas. Por esta razón, las artistas inspiraron a sus seguidoras a llevarlas con onda y sin importar las altas temperaturas.

El encuentro entre Marcela Kloosterboer, Celeste Cid y Natalie Pérez que causó furor en las redes

Tras haber conquistado la pantalla chica, las protagonistas de Las estrellas volvieron a reunirse y causaron emoción en sus fanáticos. La amistad entre Marcela Kloosterboer, Celeste Cid y Natalie Pérez traspasó la ficción y es por eso que, cuando sus agendas laborales se lo permite, se encuentran y pasan tiempo juntas. En esta ocasión, el plan fue una cena al aire libre y con la compañía también de su compañera Violeta Urtizberea.

"9 años después nos seguimos encontrando", escribió Marcela Kloosterboer junto a las imágenes que refleja un reencuentro distendido y cargado de complicidad con sus colegas. Como era de esperarse, sus seguidores quedaron cautivados y recordaron las escenas que realizaron en 2017 bajo la producción de Polka. Además, no faltaron aquellos que pidieron una segunda temporada para ver nuevamente al elenco completo.

Natalie Pérez, Marcela Kloosterboer, Violeta Urtizberea y Celeste Cid

Botas texanas, las favoritas de Marcela Kloosterboer, Celeste Cid y Natalie Pérez en pleno verano

En las postales, se mostraron lejos de los sets de grabación y posando abrazadas y sonrientes, dejando en evidencia que el paso del tiempo no hizo más que fortalecer el vínculo que nació durante las grabaciones. Sin embargo, encuentro no solo despertó nostalgia por la serie, sino que también llamó la atención por los looks que eligieron Marcela Kloosterboer, Celeste Cid y Natalie Pérez.

Cada una fiel a su estilo, apostaron por outfits veraniegos con impronta bohemia y urbana, ideales para una noche informal entre amigas. Uno de los grandes puntos en común fue el calzado: las botas texanas, que se robaron todo el protagonismo. En pleno verano, las actrices demostraron que este tipo de botas no entiende de estaciones y puede adaptarse perfectamente a propuestas livianas y frescas.

Marcela Kloosterboer apostó por un estilismo rockero con detalles románticos: remera holgada con estampa y en color gris oscuro, falda de encaje con transparencias y botas texanas de cuero en color negro. Celeste Cid, por su parte, optó por una versión más audaz, mezclando un short bordo y un body con texturas y volados. A esta prendas le agregó el mismo zapato pero en tonalidad off white.

Por último, Natalie Pérez eligió un look relajado pero con personalidad: prendas claras y telas livianas, que combinó con sus botas texanas en tono chocolate. En la fotografía que subió Celeste Cid a sus historias de Instagram escribió feliz tras el reencuentro: "Una más para el álbum". En cuanto a la tendencia que escogieron no fue una simple casualidad ya que hace meses vienen pisando fuerte.

Las botas texanas dejaron de ser exclusivas del invierno y actualmente son las elegidas para armar looks con vestidos cortos, faldas vaporosas o shorts de jeans. Es un complemento, sin dudas, que ayuda a elevar cualquier look. Por este motivo, se volvieron las favoritas de muchas mujeres. Además son versátiles, aportan identidad y actitud, y logran un mix entre lo descontracturado y lo fashionista, que va tanto para el día como para la noche, incluso en climas cálidos.

De esta manera, Marcela Kloosterboer, Celeste Cid y Natalie Pérez se reunieron y cautivaron con sus looks, mostrando así 3 formas distintas de usar texanas en verano. Un calzado que se volvió el "must have" de quienes buscan potenciar su atuendo con un toque canchero y relajado.