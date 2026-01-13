Marcela Kloosterboer se fue de vacaciones a Brasil con sus hijos, Juana y Otto

Marcela Kloosterboer armó las valijas y viajó junto a su familia a Brasil para disfrutar de unos días de descanso a puro relax. A través de su red social, la actriz compartió distintas postales que reflejan el inicio de sus vacaciones en un exclusivo resort frente al mar, donde eligió desconectarse de la rutina y disfrutar del verano en un entorno paradisíaco.

Las fotos de las vacaciones soñadas de Marcela Kloosterboer en Brasil

En sus historias de Instagram, Marcela Kloosterboer mostró la llegada al hotel del país vecino, destacando la calidez del lugar y el clima tropical que los recibió. La artista se mostró junto a sus hijos, Juana y Otto, y su esposo, Fernando Sieling recorriendo el lugar y disfrutando de un día soleado de playa.

Las vacaciones de Marcela Kloosterboer en Brasil

En una de las primeras fotos que subió, se puede ver a su pequeña de espaldas y contemplando el increíble complejo donde se hospedan. Entre palmeras y senderos, se ubican grandes piscinas con reposeras y sombrillas de paja. Esta estética caribeña refuerza el sitio donde está ubicado y ofrece a los turistas que no desean ir al mar otro sitio tranquilo y fresco.

Las vacaciones de Marcela Kloosterboer en Brasil

En otra postal, Marcela Kloosterboer se muestra apreciando el mar mientras ella está recostada en la arena. "Así", escribió súper feliz. Esta playa privada combina lujo, naturaleza y confort. La vegetación, las vistas abiertas al océano y la paz que se respira en el sitio lo vuelven un refugio ideal para descansar de su agitada agenda laboral.

Las vacaciones de Marcela Kloosterboer en Brasil

En uno de los videos que compartió con sus millones de seguidores, Marcela Kloosterboer se mostró con una bikini animal print, el estampado que nunca pasa de moda, y un vaso en la mano. Además, la modelo lució una gorra azul y gafas oscuras para protegerse de las altas temperaturas. A su lado se encontraba su pareja Fernando Sieling disfrutando de una tarde soñada.

Marcela Kloosterboer mostró la habitación moderna y de estilo tropical donde se hospeda

La habitación que eligió Marcela Kloosterboer para dormir y descansar posee todas las comodidades, y una vista privilegiada hacia la parte interna del exclusivo resort. La decoración del cuarto sigue el estilo general de la cadena hotelera: tropical y relajado, con predominio de tonos claros, materiales naturales y textiles livianos.

Se destaca por sus grandes ventanales, que permiten que la luz natural ingrese al ambiente, su mobiliario de marrón oscuro y su balcón. Sin dudas, el mismo está pensado para generar una sensación de calma y descanso absoluto tras jornadas a pura playa, piscina y paseos turísticos.

De esta manera, Marcela Kloosterboer se fue de vacaciones a Brasil con sus hijos, Juana y Otto, y su pareja, Fernando Sieling, y compartió con sus seguidores la intimidad de su estadía en el país vecino más elegido por los argentinos para comenzar el año.