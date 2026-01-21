Así era Celeste Cid de niña: las fotos que nadie vio

Celeste Cid cumplió 42 años y decidió abrir el baúl de los recuerdos con fotos inéditas de su niñez. Sus seguidores quedaron cautivados con cada postal y sus amigas famosas se hicieron presentes en el posteo para dedicarle unas emotivas palabras en su día.

Celeste Cid mostró las fotos más tiernas de su infancia en Lanús

Celeste Cid se encuentra viviendo un gran presente personal y laboral. Así, celebró su cumpleaños número 42: en pareja con el actor y director Santiago Korovsky, y con una agenda repleta de compromisos laborales, que van desde ficciones a colaboraciones con importantes firmas beauty.

Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, donde la siguen más de dos millones de personas, Celeste Cid escribió feliz: "Ahora si, bienvenido nuevo año superador. 42 años dándole la vuelta al sol". Junto a su mensaje, compartió un carrete de imágenes que pertenecen a su infancia en Lanús, donde nació y creció rodeada de amor y cariño.

Celeste Cid

La actriz, que comenzó a trabajar desde pequeña en las exitosas novelas de Cris Morena, decidió viajar al pasado y recordar los momentos más especiales de su vida. Su álbum abrió con una del día que cumplió 4 años y se encontraba luciendo un vestido largo con estampado cuadrillé en tonos blanco y azul. Además, se la puede ver posando frente al pastel con temática de Heidi y con cara de sorprendida.

"Flasheada con la torta", escribió la artista haciendo referencia al gesto que tiene en la postal. Un detalle que no pasó desapercibido por sus fanáticos fue que, al igual que ahora, Celeste Cid posee su clásico flequillo. Asimismo, los usuarios comentaron que no cambió nada con el paso del tiempo y que su rostro está igual.

Los momentos más especiales de la niñez de Celeste Cid

Su posteo siguió con otras imágenes que mostraban en detalle su atuendo y un disfraz escolar: vestido rojo con lunares y cuello bebé, moño al tono y plumero. "Mi casa en Lanús", escribió junto a la postal. Luego, agregó una duda acerca de algo que se repetía en sus recuerdos: "¿Por qué nos hacían posar frente a los muebles?".

Celeste Cid

En otras fotografías, Celeste Cid se mostró de más pequeña y comentó con nostalgia: "Feliz cumpleaños a mí". En una de ellas, se mostró junto a su familia y expresó: "Los patios, los perros, las madres y las tías". Allí se la puede ver luciendo un conjunto de jogging en color gris y mirando a cámara. En la siguiente, posa sonriente con un suéter negro con estampado en rojo y blanco. "Los flequillos siempre los flequillos", sumó sobre su característico look.

Celeste Cid

Por último, Celeste Cid subió una imagen donde se encuentra vestida de pollito. "Un disfraz que me encantaba", comentó sobre su outfit. A las pocas horas, recibió una lluvia de "likes" y cientos de mensajes. Entre ellos, el de Nancy Dupláa, Marcela Kloosterboer , Georgina Barbarossa y Julieta Nair Calvo. Todas ellas le desearon un gran año y buenos deseos. Sin embargo, el que más llamó la atención fue el de su novio Santiago Korovsky. "Nada me hace más feliz que reírme con vos. Feliz cumple hermosa, estoy seguro que se te viene lo mejor. Te amo mucho", escribió, súper enamorado, el protagonista de División Palermo.

Celeste Cid

De esa manera, Celeste Cid mostró cómo era de niña mediante fotos que nadie vio hasta ahora y que decidió compartir con sus millones de seguidores de Instagram en el día de su cumpleaños número 42. Las mismas cosecharon miles de corazones y cientos de comentarios en poco tiempo.