El tierno homenaje de Natalie Pérez a su suegra, Linda Peretz: "Cambió mi suerte"

Natalie Pérez se encuentra muy enamorada de Tomás, hijo de la actriz Linda Peretz y el productor Carlos Rottemberg. Además, la cantante logró formar un buen vínculo con su suegra. Tal es así que, cuando visitó Otro día perdido, el ciclo de Mario Pergolini reveló que llevaba puesto un vestido de la artista. Ahora, fue ella quien le rindió un sentido homenaje a través de su red social y volvió a demostrar lo bien que se llevan.

Las palabras de Natalie Pérez para su suegra Linda Peretz en un día muy especial

Natalie Pérez acompañó a su suegra Linda Peretz durante la última función del año de la obra unipersonal No seré feliz, pero tengo marido, presentada en el marco del ciclo benéfico TEATRÍSIMO. Acompañada por su pareja, Tomás Rottemberg, la cantautora vio la función y aplaudió de pie a la madre de su novio. A la salida, se tomaron fotos juntas muy sonrientes y destacaron la complicidad que las une más allá de ser familia.

Horas después, Natalie Pérez utilizó su red social de Instagram para expresar su emoción y apoyo a Linda Peretz en un día muy especial para ella. En la publicación, compartió una foto donde se la ve a la actriz arriba del escenario e interpretando su personaje en el exitoso espectáculo, que marcó su carrera y su conexión con el público durante varios años.

Natalie Pérez

Junto a la postal, la cantante escribió a corazón abierto: “Tenía planes de ver este unipersonal en VHS, pero ayer cambió mi suerte y la pude ver en vivo. Linda Peretz, qué emoción verte en el escenario”. El mensaje estuvo acompañado de un emoji de corazón azul y de una etiqueta que llevaba directo a la cuenta de Linda.

Esta función fue la última de la temporada de TEATRÍSIMO, un ciclo con carácter solidario, ya que se recaudan fondos para La Casa del Teatro, institución que desde hace más de 80 años brinda apoyo a artistas mayores en Argentina, y que preside Linda Peretz.

Además del buen vínculo que mantienen, Natalie y Linda comparten su pasión por el teatro. Tal es así que, semanas atrás, disfrutaron de su primera salida pública como suegra y nuera en la emblemática Casa del Teatro, robándose todas las miradas de los presentes y la atención de la prensa. Además, cuando la intérprete de "Algo tiene" visitó Otro día perdido, el nuevo programa de Mario Pergolini, se animó a contar un poco más sobre su relación con ella y reveló que estaba usando un vestido que era suyo. "Mi suegra me vistió hoy. Me prestó este vestido y esta cartera", expresó.

El sentido mensaje de Natalie Pérez a su suegra Linda Peretz en Instagram.

Linda Peretz, por su parte, contó en Intrusos sobre este momento “Un astrólogo un día me dijo ‘mirá, vos naciste para embellecer al otro’. Natalie no tenía qué ponerse para ir al programa de Pergolini y yo le dije: ‘yo te voy a prestar todo lo que vos quieras’. Abrimos mi placard Y se zambulló".

De esta manera, Natalie Pérez le dedicó un tierno homenaje a su suegra, Linda Peretz, tras verla protagonizando nuevamente la obra No seré feliz, pero tengo marido en el Teatro Regina. "Cambió mi suerte", aseguró la actriz tras presenciar este regreso de la madre de su pareja a las tablas.

Linda Peretz opinó del romance de su hijo, Tomás Rottemberg, y Natalie Pérez

Linda Peretz opinó del romance de su hijo, Tomás Rottemberg, y Natalie Pérez en un contexto distendido, donde se refirió con naturalidad al vínculo que une a los jóvenes. La actriz compartió una mirada cercana sobre la relación en una entrevista a Intrusos (América) en el marco de la primera función de Teatrísima, el evento a beneficio de La Casa del Teatro, donde se mostró relajada y sonriente.

Linda Peretz en +CARAS.

Al ser consultada por el noviazgo de su hijo con Natalie Pérez, no dudó en expresar su opinión: “La vi, es divina la piba”. Cabe destacar que Tomás Rottemberg es un reconocido productor de espectáculos e hijo de Carlos Rottemberg, que mantiene un perfil bajo en los medios. Su noviazgo con la artista lo ubicó en el centro de la atención en los últimos días, especialmente por la trayectoria de ambos y por el entorno familiar que los rodea. La pareja fue vista en una salida teatral, y desde entonces se confirmó el romance.