Marcela Kloosterboer, sobre sus hijos: "Otto juega con los juguetes de Fer cuando era chico. Yo los hubiese tirado hace un siglo"

Marcela Kloosterboer compartió una charla con Celeste Cid en la que habló de la maternidad y de su relación con Juana y Otto, los hijos que tuvo con Fernando Sieling. Durante el encuentro, una anécdota sobre los juguetes que conserva su familia despertó la sorpresa de su invitada y dio lugar a un divertido intercambio.

La conversación formó parte de una propuesta que la actriz preparó con motivo del Día de la Madre y publicó en su canal de YouTube. Las protagonistas del video, quienes mantienen una amistad desde hace años, intercambiaron experiencias sobre la crianza y recordaron algunas situaciones que vivieron desde el nacimiento de sus pequeños.

Marcela Kloosterboer reveló lo que conserva su hijo Otto

Marcela Kloosterboer contó que su hijo Otto juega con los juguetes que Fernando Sieling conservó desde muchas décadas atrás. De esta manera, el pequeño puede disfrutar de los mismos objetos que utilizaba su padre cuando era chico, una costumbre que surgió durante la conversación con Celeste Cid.

Marcela Kloosterboer recibe un beso de sus hijos, Juana y Otto.

Sin embargo, la conductora reconoció entre risas que, si hubiese dependido de ella, probablemente no los habría conservado durante tanto tiempo. Aseguró que los habría tirado o regalado hace años, una confesión que dejó en evidencia las diferencias entre ambas a la hora de guardar recuerdos de la infancia.

El tema surgió cuando la anfitriona le preguntó a su invitada si acostumbraba conservar las carpetas y los cuadernos escolares. "Todo tengo", respondió la entrevistada sin dudarlo. Su amiga, en cambio, reconoció que suele descartar buena parte de esos materiales una vez que termina el ciclo lectivo.

La modelo incluso confesó que sus pequeños llegaron a encontrar algunas de sus carpetas entre los papeles destinados al reciclaje, una situación que les provocó enojo. "Pero no tenés corazón", reaccionó su compañera, sorprendida por la facilidad con la que se desprende de esos objetos.

Marcela Kloosterboer

La invitada explicó que le cuesta mucho descartar los trabajos que sus hijos realizaron durante sus primeros años. Además de conservar dibujos enmarcados, contó que guardó durante trece años las primeras zapatillas de su hijo mayor, hasta que finalmente pudo utilizarlas el menor.

Frente a esa historia, la conductora defendió su manera de organizar los recuerdos escolares y aclaró que intenta reciclar aquello que decide descartar. "No hago basura", expresó durante la conversación. La explicación volvió a provocar risas, mientras su amiga insistía en que ella prefería conservar prácticamente todo.

La charla de Marcela Kloosterboer con Celeste Cid

Marcela Kloosterboer decidió iniciar una serie de conversaciones con amigas que también son madres y actrices. Para inaugurar la propuesta, eligió a Celeste Cid como primera invitada y publicó la entrevista completa en su canal M.klooster. El encuentro también recuperó recuerdos de Las Estrellas, la ficción que compartieron juntas. En aquel momento, ambas atravesaban los primeros años de maternidad y llevaban a sus bebés a las grabaciones.

En otro momento de la conversación, la entrevistadora indagó sobre qué aspectos valoraba de su manera de ejercer la maternidad. "La intuición, la incondicionalidad", respondió su amiga, quien reconoció que le tocó atravesar situaciones difíciles y que, aunque puede dudar de muchas cosas, tiene certezas respecto de su vínculo con sus hijos. Al preguntarle qué les agradecía, destacó el humor y la complicidad que comparten como familia. "Que se caguen de risa", expresó, antes de explicar que, incluso en los momentos más complicados, encuentran la manera de disfrutar juntos y acompañarse.

La entrevista también permitió conocer cómo viven la maternidad dos actrices que comenzaron sus carreras desde muy jóvenes. Entre las experiencias compartidas aparecieron el cansancio, la necesidad de pedir ayuda y el acompañamiento de las amistades. La confianza que existe entre ambas hizo que abordaran incluso las dificultades que enfrentaron en distintas etapas.

Marcela Kloosterboer comparte un abrazo con su hija.

De esta manera, Marcela Kloosterboer abrió su canal de YouTube a una conversación sobre la crianza junto a Celeste Cid. La anécdota de los juguetes que Fernando Sieling conservó para su hijo Otto fue uno de los momentos más divertidos del encuentro, que también permitió conocer detalles de su vida familiar con Juana.