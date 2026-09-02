Marcela Kloosterboer mostró el increíble maquillaje que hizo su hija con tan solo 9 años

Marcela Kloosterboer compartió un momento cotidiano junto a su hija Juana, donde la creatividad infantil se convirtió en protagonista. La actriz mostró cómo la pequeña, con apenas nueve años, se animó a experimentar con maquillaje y transformó la rutina en un juego lleno de imaginación. El momento rápidamente se convirtió en una muestra de cómo decidieron compartir un día de madre e hija.

Marcela Kloosterboer sorprendió con el make up personalizado de su hija Juana

En las últimas horas, Marcela Kloosterboer compartió, en redes sociales, un momento especial junto a su hija Juana, de 9 años. La artista mostró cómo la pequeña la maquilló y sorprendió con su habilidad y creatividad. La jornada comenzó en casa, donde madre e hija aprovecharon el día para jugar y divertirse, transformando la rutina en una experiencia compartida.

Marcela Kloosterboer

En la grabación que posteó en Instagram, mostró a la niña tomando cada producto con calma y aplicando paso a paso lo que había aprendido. Primero iluminó la zona de los ojos con corrector, luego eligió sombras suaves para darle color a los párpados y continuó con un rubor rosado en las mejillas. El maquillaje se completó con un labial delicado, máscara en las pestañas y cejas prolijas, logrando un look fresco y natural.

Momentos después, Marcela Kloosterboer publicó una historia en su cuenta donde se mostró sonriente con el resultado, destacando la dedicación de su hija. Con humor, escribió que “alguien se hizo la rata y jugó a maquillarse con mamá”, dejando en claro que Juana no fue al colegio y decidieron quedarse en casa haciendo un día familiar. Los comentarios de sus seguidores rápidamente destacaron como ambas disfrutaron del tiempo juntas.

El video que publicó la modelo fue interpretado no solo como un juego, sino también una manera de reforzar el vínculo entre madre e hija. La complicidad se reflejó en cada gesto y en la paciencia con la que la niña de 9 años llevó adelante la tarea. Su concentración y precisión demostraron que la creatividad puede surgir en cualquier momento.

Marcela Kloosterboer compartió una tarde de juegos al aire libre con sus hijos

Después de la mañana repleta de maquillaje, Marcela Kloosterboer decidió continuar la jornada con sus hijos al aire libre. Juntos se dirigieron a una plaza, donde Juana y Otto disfrutaron de los juegos, los ejercitadores y los pasamanos. La actriz acompañó cada momento y registró la caída del sol, que tiñó de colores cálidos el entorno. La salida fue una forma de cerrar el día con actividades simples.

Marcela Kloosterboer mostró el maquillaje que le hizo su hija, Juana

La postal de la tarde se completó con la frase “Mates y plaza”, reflejando la sencillez de un día compartido en familia. La combinación de actividades en casa y al aire libre mostró cómo la actriz organiza su tiempo para estar en el día a día de sus hijos, integrando diversión y compañía en cada instante. Además, dejó ver cómo la rutina puede transformarse en un espacio de unión lleno de risas.

El maquillaje realizado por Juana se convirtió en el centro de atención, no solo por el resultado, sino por la ternura del momento. La naturalidad de la escena y la espontaneidad de sus hijos fueron el sello de un día que quedará en la memoria familiar. Entre maquillaje, juegos y paseos, Marcela Kloosterboer mostró cómo la vida cotidiana puede convertirse en una experiencia especial, con creatividad y experiencias nuevas.

Marcela Kloosterboer con sus hijos

Marcela Kloosterboer compartió una jornada en la que la creatividad de su hija fue protagonista y se convirtió en parte de un recuerdo familiar. La actriz mostró cómo la rutina puede transformarse en un espacio de unión, donde los juegos y las actividades simples refuerzan el vínculo con sus hijos. La experiencia cerró con momentos al aire libre junto a Juana y Otto, integrando diversión y compañía.