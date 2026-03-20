Marcela Kloosterboer y apostó todo en un look: estampas, texturas y colores para una combinación jugada pero chic

Durante un evento fashionista y nocturno, Marcela Kloosterboer volvió a marcar tendencia con un look sofisticado y súper chic. La artista impuso una combinación jugada que mezcla estampas, texturas y colores, logrando un outfit que se llevó todos los "likes" en redes sociales.

Marcela Kloosterboer deslumbró con un look boho chic con guiño street style

Marcela Kloosterboer volvió a destacarse con un look que combina elegancia, audacia y un guiño bohemio muy actual. Invitada a un exclusivo evento organizado por una reconocida firma textil, la actriz apostó por un estilismo que fusiona un mix de diseños y tonos ideal para una ocasión nocturna.

Mediante su cuenta de Instagram, donde la siguen más de tres millones de personas, Marcela Kloosterboer se mostró con un vestido corto de mangas largas que se destacó por su estampa paisley y su paleta que mezcla negro, blanco y bordó. Además, la prenda se caracteriza por sus terminaciones con bordados y guardas que aportan un aire artesanal, muy en línea con las tendencias que reivindican lo vintage y el estilo folk.

Marcela Kloosterboer

El diseño que eligió Marcela Kloosterboer para esta oportunidad también se luce gracias a un corte simple que deja que el protagonismo lo tenga el juego de estampas. Por encima, la modelo sumó una campera tipo bomber en color marrón camel, que llevó de manera relajada y apenas apoyada sobre los hombros.

Esta pieza no solo aporta abrigo sino que introduce una nueva textura al conjunto, generando contraste con la tela del vestido y reforzando la armonía cromática del look. Asimismo, este ítem le aportó ese aire urbano y street style al atuendo, logrando un equilibrio perfecto entre lo sofisticado y lo descontracturado, y elevando el estilismo con un guiño moderno que lo vuelve versátil y actual.

Marcela Kloosterboer

Marcela Kloosterboer adelanta el calzado XL que se llevará en otoño invierno 2026

Los zapatos que acompañaron el atuendo boho chic con guiño street style de Marcela Kloosterboer fue clave para terminar de definir el estilismo. Se trata de unas botas XL de gamuza en tono chocolate, que estilizan las piernas y elevan el outfit con un aire sofisticado y otoñal. Este tipo de calzado volverá a marcar tendencia en la próxima temporada y el tono que reemplazará al clásico negro será el que escogió la artista.

Cabe destacar que las botas XL de gamuza funciona como el complemento ideal para vestidos cortos o shorts, logrando un balance perfecto entre lo femenino y lo urbano. En cuanto a los accesorios, Marcela Kloosterboer optó por la sutileza con un mini bolso oscuro de textura suave, que acompaña sin competir con el resto del look.

Marcela Kloosterboer

Su beauty look también siguió la misma línea natural y elegante: llevó el cabello suelto, con ondas suaves y un acabado ligeramente despeinado que sumó frescura. El maquillaje, en tonos neutros, destacó su piel luminosa y saludable. Como era de esperarse, su posteo en Instagram cosechó una ola de halagos y cientos de "likes" por parte de sus seguidores, quienes elogian constantemente su belleza y su estilo.

“Qué noche Teté. Amigas, charlas, comida rica y la presentación de una nueva colección”, escribió, dejando entrever el clima distendido de una noche donde la moda, sin dudas, fue la gran protagonista. De esta manera, Marcela Kloosterboer mostró que apostó todo en un look: estampas, texturas y colores para una combinación jugada pero chic que se convirtió en el centro de atención en las redes sociales