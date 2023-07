Oriana Sabatini, Emilia Attias y Calu Rivero, entre las celebridades que realizan prácticas esotéricas

Oriana Sabatini, Emilia Attias y Calu Rivero son algunas de las celebridades argentinas que se animan a compartir públicamente las actividades esotéricas y holísticas que realizan a pesar de los prejuicios que reciben estas prácticas por parte de otras religiones.

Durante los últimos años, el rol de las tarotistas y las astrólogas estuvo tomando más relevancia y, poco a poco, fuimos descubriendo que otras famosas también forman parte de estas creencias.

El Esoterismo es un campo que utiliza las deidades ancestrales y rituales para realizar predicciones, sanaciones, encantamientos, hechizo favorables o no. Por lo general acompañada dentro de una corriente o “religión” diferente a la católica, ortodoxa u otra. El esoterismo busca entender el mundo y a las personas a través de sus causas internas, a diferencia del conocimiento exotérico, que busca los efectos y las causas externas. El esoterismo abarca un conjunto de prácticas, símbolos y rituales, tales como la adivinación (nigromancia, cartomancia), predicciones (signos zodiacales, por ejemplo), uso de piedras como el ámbar, etc. Por extensión, el esoterismo se refiere a toda doctrina que requiere un cierto grado de iniciación para estudiarla en su total profundidad.

Lo holístico abarca el autoconocimiento del Ser, en Cuerpo, Mente, y Alma, por medio de herramientas energéticas como la radiestesia, el reiki, Yoga, terapias de sanación energética alternativas, como: Terapia de Respuesta Espiritual, Terapia de Enfermedades del Alma, Terapia de Limpieza Energética Integral, Terapia de Sanación a través de los Chacras, Terapia de Biomagnetismo Holístico, Terapia Ego cuántica Cuerpo y alma, Terapia de Reprogramación del ADN, Terapias de Sanación con Ángeles, Terapia de Biodescodificación, Terapia de Registros Akáshicos y muchísimas más que están a la orden de la humanidad

Oriana Sabatini pertenece a la religión Wicca

En más de una oportunidad, la actriz y bailarina reveló que tiene una pasión muy desarrollada por las prácticas de brujería, la espiritualidad y los rituales. Según el medio Vía País, la hija de Osvaldo Sabatini aseguró que si su futuro no la encontraba en el mundo artístico, le hubiese gustado ser psicóloga o astróloga.

La Wicca es una religión neopagana moderna que está estrechamente vinculada con la brujería, religiones antiguas y forma parte del esoterismo occidental ocultista.

Oriana Sabatini en su adolescencia practicando brujería

En una entrevista con Martín Cirio, antes de que se desencadene el escándalo por su acusación de pedofilia, Oriana confesó que estudió Wicca y que, en ese momento, estaba estudiando para hacer hechizos. La artista contó que la religión la ayudó mucho en su proceso de sanación y aceptación que se veía afectado por los comentarios negativos que recibe en las redes sociales acerca de su aspecto físico.

Mediante los "Registros akáshicos, constelaciones familiares, meditaciones activas, respiraciones. Todo, todo lo que hay para hacer”, a través del trabajo de una bruja, la novia de Paulo Dybala logró conocerse mucho más a sí misma. Según señaló, el futbolista no está en contra de sus actividades ya que confía en los límites de la morocha.

Oriana Sabatini

“Vudú no porque siento que si la hechicería me sale mal, la energía se va a volver contra mí", respondió cuando Cirio le consultó si había tenido malas intenciones a través de la práctica. En varias ocasiones, Sabatini compartió fotos de cuando era adolescente intentando adentrarse en el mundo Wicca.

Yoyi Francella es reikista

El Reiki es una práctica espiritual que se basa en la materia y espíritu mediante la imposición de manos con el objetivo de reestablecer el equilibrio del cuerpo. Es considerada una medicina alternativa japonesa que sirve como una terapia curativa natural que puede hacerle frente a determinadas enfermedades.

Para ser quien tiene la habilidad de ejercer la actividad se debe realizar un curso con profesionales para profundizar en el tema y entender cuál es el principal objetivo de la terapia. Yoyi Francella, la última conductora de Luzu TV en incorporarse a la productora, reveló en vivo que reikista.

Yoyi Francella

Inmediatamente el chat de lo oyentes de inundó de preguntas y sus mismos compañeros comenzaron a indagar en el tema. Como previa a la explicación de la joven, apagaron las luces y realizaron un sketch en donde Yoyi comentaba una historia previa respecto a la actividad.

"Tenemos una maestra espiritual entre nosotros", comenzó Diego Leuco. "Me llegó el diploma... Certifica que Yoyi Francella ha recibido las sintonizaciones y el entrenamiento necesario correspondiente al curso nivel I y II de Reiki", leyó en vivo la hija del actor.

Calu Rivero dicta cursos de espiritualidad

El estilo de vida de la actriz es uno de los más cuestionados y admirados por su increíble cambio al mundo de la espiritualidad. En las redes sociales se auto referencia como "Dignity" y es el nombre con el que la reconocen sus amistades y seguidores. La actriz se adentró en el mundo de los rituales y las actividades humanísticas.

En varias ocasiones compartió fotografías en donde se la puede ver con grupos de mujeres bailando desnudas en el mar como un símbolo de liberación. Sin embargo, hace unos años atrás se abrió el debate por los cursos que brindaba sobre feminismo y espiritualidad.

En medio de su ruptura con su novio ruso antes de Aíto de la Rúa, comenzó a correr el rumor de que Rivero le habría pedido un millón de dólares, por lo que se comenzó a cuestionar de dónde provenían sus ingresos económicos para sustentarse. Durante Mañanísima, Pampito la defendió de las acusaciones, pero apuntó contra ella por sus cursos.

Calu Rivero

A mí me hace ruido mezclar los dólares con la espiritualidad”, expresó en referencia a que cobraba 150 dólares por cada curso que ella brindaba o promocionaba. “Muchos cobran por enseñar”, cerró la conductora.

Gime Accardi estudia astrología

La actriz es otra de las figuras argentinas que dedica parte de su tiempo a las prácticas espirituales para poder conectar mucho más con ella misma. Si bien la esposa de Nico Vázquez continúa dedicándose a la actuación, en varias ocasiones habló de estos temas y hasta realizó cartas astrales a famosos.

Uno de ellos fue a Martín Cirio, quien hizo un vivo con Gimena mientras ella le realizaba una lectura de lo que demostraba su carta astral en base a la posición de los signos del zodiaco y los planetas. "La luna es un poco donde nos refugiamos para sentirnos queridos", fue una de las explicaciones que dio a sus seguidores.

Emilia Attias y su relación con las prácticas esotéricas

Desde sus trabajos con Cris Morena que la actriz habla abiertamente de su pasión por las actividades esotéricas. Al igual que las demás celebridades, Emilia disfruta y conecta mucho de la espiritualidad que la marcaron en varios aspectos de su vida. En una entrevista con la revista Ohlalá, Attias hizo referencia a si misma como "¡Soy la persona más esotérica que hay!".

En aquella entrevista de 2014, la joven explicó que estudió astrología y que sabe hacer cartas natales, ya que su curiosidad la llevó a investigar nuevos campos que le abrieron las puertas a mundos desconocidos. "Soy muy curiosa con todo lo que me interesa, muy ratón de biblioteca. Me tocó ser de esta manera, y a veces demasiado", expresó.

Emilia Attias

"Yo he visto mucha gente que no era espiritual, y de repente se juntó con una persona que lo era y le empezó a abrir ese canal, o que le pasó algo en la vida y cambió", opinó respecto a si puede desarrollarse aquella capacidad de conectar con un dimensión del más allá. Además, la joven ha asistido a chamanas y en numerosas oportunidades declaró que se informa mucho sobre terapias alternativas.

Dua Lipa sabe leer el tarot

Dua Lipa es una de las artistas internacionales más reconocidas y valoradas por su música a nivel mundial. La cantante también forma parte de la comunidad que realizas las prácticas esotéricas y su principal actividad es la lectura del tarot. En una entrevista con Vogue, la británica reveló que es una persona muy espiritual y cree mucho en Dios.

Dua Lipa leyendo el tarot

Incluso, una de sus amigas habló con el medio y expresó que “Cuando estamos todas juntas (las amigas), nos tomamos una taza de té en su sala de estar y ella lee nuestras cartas. Es como si fuese la mamá del grupo leyéndonos una historia a todas sus hijas”. Además, Dua Lipa suele realizarse una lectura rápida cuando tiene un tiempo libre en medio de sus grabaciones en el estudio.

Anya Taylor Joy y su personalidad espiritual

Anya es una de las actrices estadounidenses que atravesó un boom de éxito en la Argentina debido a que tiene ascendencia argentina y vivió muchos años en el país. De hecho, una de sus fotos vintage más virales es cuando estaba disfrazada de dama antigua para un acto patrio escolar.

De esta manera, todo el contenido que Taylor Joy compartía se hacía vira, en nuestras redes sociales. Una de esas situaciones fue cuando reveló que lleva en su tote bag con el estampado de la librería de Shakespeare. La actriz dejó a la vista un montón de cuarzos y cristales ya que cree mucho en la espiritualidad.

"No te vas a imaginar la cantidad de cristales que tengo en esta bolsa y lo que pesa, pesa demasiado", expresó en el principio. Además de sus piedras y sus libros, la artistas mostró su baraja de tarot que la lleva a todos lados por si ocurre la posibilidad de hacer una lectura personal o ajena.

Marcela Tauro, la esotérica predilecta

Marcela Tauro ha declarado en numerosas oportunidades su vínculo con el mundo esotérico. En efecto, semanalmente realiza vivos en su cuenta de Instagram en los que conversa con la gente y a veces entrevista chamanas, brujas, reikistas, mediums y más.

En los últimos días, reveló el método que utiliza para enviarle buena energía a Silvina Luna. "Vos cuando hablamos de Silvina, te ponés eso y no sé qué es", indagó Guido Záffora en Intrusos (América TV), al notar el collar que la panelista tenía colgado. "Lo tengo a prueba esto, es algo de sanación. Es un dispositivo cuántico, tengo entendido que ella lo tiene, creo, no estoy segura y no quiero decir cosas que no", respondió Marcela.

Otro de sus momentos virales se vinculan al día que contó cómo fue su experiencia con las constelaciones familiares o incluso cuando reveló que pudo comunicarse con el bebé que perdió a través de una médium. A comienzos del 2020, cuando recién había iniciado la pandemia, Marcela Tauro se comunicó con un médium norteamericano. El hombre, con quien estaba en contacto a través de un vivo de Instagram, se refirió no solo a su papá -quien falleció muchos años atrás- sino también a un bebé que murió antes de nacer al poco tiempo de que llegara al mundo su hijo Juan Cruz.

“Yo en pandemia hice un vivo con un médium de Estados Unidos. Y a mí me sorprendió y hasta pensé mal. Lo googleé y todo. Pero mi papá aparece siempre. Cuando yo tuve a mi hijo, yo sentí la mano de mi papá en el hombro. Y después el médium me dijo cosas. Me dijo algo de un bebé que yo perdí, por ejemplo. Yo no sabía que en otro plano los bebés van creciendo y me dijo: ‘Tendría la edad de tu hijo hoy’. Te lo juro, Me lo describió cómo es hoy”, manifestó.