Marcelo Bonelli compartió su pasión por Racing en una nota especial

Marcelo Bonelli siente que Racing no es sólo un club: es memoria, familia, identidad y cable a tierra. Cada vez que entra al Cilindro, algo en él se ordena, le contó el periodista a CARAS.

La pasión nació temprano y fue heredada. Su hermano fue quien le “hizo el bocho”, como asegura, escuchando los partidos por radio mientras los domingos su padre salía rumbo a la confitería del Molino.

El periodista reveló cómo nació su amor por La Academia.

La primera vez que Bonelli vio al equipo en vivo tenía apenas seis años.

No fue en Avellaneda, sino en la cancha de Atlanta, en un Racing contra Argentinos Juniors que terminó 3 a 2.

Marcelo dice que Racing es ese refugio emocional que le ordena el ánimo.

La confesión más honesta de Bonelli sobre Racing

“Cuando Racing pierde, tengo 36 horas horribles. Mejor que no se me acerque nadie”, confiesa entre risas el periodista, quien reconoce quiénes son sus pilares junto con su querido club: su compañera de vida, Susana, con quien lleva 45 años de matrimonio y sus tres hijas Sol, Samanta y Bárbara

Texto: Diego Esteves.

Fotos: P. Cuarterolo/Perfil

Agradecimientos: Juan “Lagarto” Fleitas Equipo de prensa y comunicación Racing Club.