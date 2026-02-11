Marcelo Bonelli recordó a Débora Pérez Volpin, a 8 años de su muerte: "Todos los días pienso en vos"

A ocho años de la muerte de Débora Pérez Volpin, Marcelo Bonelli volvió a dedicarle un mensaje cargado de emoción generó eco entre sus seguidores. Fiel a una tradición que sostiene con el paso del tiempo, el periodista compartió en sus redes una frase breve pero profunda: “Siempre querida Débora. Todos los días pienso en vos. Tu luz sigue iluminando”. Con esas palabras, dejó ver que el recuerdo de quien fue su compañera al frente de Arriba Argentinos (El Trece) permanece intacto.

La relación profesional entre ambos trascendió la pantalla. Durante años construyeron una dupla sólida dentro del periodismo televisivo, basada en la confianza, el respeto y una dinámica que el público supo reconocer. Por eso, cada aniversario no solo funciona como una instancia de memoria personal para Bonelli, sino también como un momento que interpela a quienes siguieron aquella etapa de la televisión argentina.

Marcelo Bonelli y un homenaje que se repite en el tiempo

El posteo fue publicado en una fecha especialmente sensible, al cumplirse un nuevo aniversario de la muerte de la periodista, ocurrida el 6 de febrero de 2018. Desde entonces, su figura quedó asociada no solo a su trayectoria en los medios, sino también al impacto que generó su partida dentro del ámbito periodístico y político. Su ausencia provocó una conmoción inmediata entre colegas, televidentes y figuras del arco público. Aquel episodio marcó un antes y un después para quienes compartieron con ella la rutina informativa. Cada aniversario reabre ese recuerdo y repite las muestras de cariño.

Marcelo Bonelli y Débora Pérez Volpin compartieron años de trabajo al frente de Arriba Argentinos, donde formaron una dupla muy querida por la televisión.

No es la primera vez que el conductor se pronuncia públicamente en esta fecha. El año pasado también eligió las redes para recordarla con una frase que volvió a subrayar su admiración: “Siempre querida Débora Pérez Volpin brillando”. El gesto se consolidó como un ritual que muestra la huella que la periodista dejó en su entorno profesional.

Marcelo Bonelli, entre la memoria y el pedido de justicia

La muerte de Pérez Volpin se produjo tras una endoscopía digestiva alta realizada en el Sanatorio de la Trinidad, en Palermo. Durante el procedimiento sufrió una perforación del esófago que derivó en un enfisema subcutáneo y un paro cardiorrespiratorio. El cuadro resultó irreversible y provocó su fallecimiento horas después. La noticia generó un fuerte impacto social y mediático. También abrió un proceso judicial que se mantuvo en la agenda pública durante largo tiempo.

En 2019, el endoscopista que llevó adelante el estudio fue condenado por homicidio culposo, mientras que la anestesista recibió una pena por encubrimiento. Distintas instancias judiciales posteriores continuaron alimentando el debate público. La familia de la periodista, junto con colegas y amplios sectores de la sociedad, sostuvo el reclamo de justicia, a la vez que el tema permaneció vigente en la agenda informativa

El periodista volvió a recordarla con emoción, reafirmando el vínculo profesional y humano que construyeron dentro y fuera de la pantalla.

En ese contexto también se entiende la contundencia de una publicación anterior de Bonelli, realizada hace más de dos años. Entonces expresó su indignación ante un fallo vinculado a la causa: “Insólito e indignante fallo contra la justicia”. El periodista cuestionó que el juez Julio Quiñones no tomara en cuenta pruebas que consideraba relevantes. Además, señaló la absolución de los responsables por encubrimiento de la muerte de Débora Pérez Volpin. Su mensaje cerraba con una fuerte mensaje de indignación: “Estupor #JusticiaPorDebora”.