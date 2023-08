La boda de Nicole Neumann con el piloto automovilista, Manu Urcera está cada vez más cerca. La modelo ya envió las invitaciones para el evento que se celebrará el 8 de diciembre a sus familiares y amigos. Sin embargo, Marcelo Polino se sorprendió al ver que a él no le llegó una invitación y demostró su enojo ante la situación.

En Polémica en el Bar, el periodista de espectáculo compartió su indignación: "Nicole Neumann se casa, pero invitó a Flavio Mendoza y a mí no. Yo la he defendido en tantas circunstancias".

La boda de Nicole Neumann y Manu Urcera se casarán el 8 de diciembre.

Al escucharlo, Eliana Guercio le consultó: "¿Pero vos, no eras su amigo?", y Gabriel Shultz agregó: "Pero, ¿a vos te molesta no haber sido invitado?". "Sí, porque me encantaría ir con Flavio. Yo además estuve compartiendo con ella trabajo en los 8 escalones de Guido, y ahí ella me había dicho, 'vamos a hacer una pequeña despedida de soltera entre los tres para chusmear, pero no", detalló Marcelo al aire.

Marcelo se mostró molesto en Polémica en el Bar.

Marcela Tinayre intentó calmar la situación y le comentó a Marcelo Polino para cerrar el tema: "Bueno, tu apellido es con P, si está enviando las invitaciones por orden alfabético, tal vez la tuya todavía no llegó".

¿Qué celebridades están invitadas a la boda?

Recientemente, en Socios del Espectáculo dieron detalles inéditos de la unión entre Nicole Neumann y Manu Urcera al aire. Los conductores del ciclo revelaron que figuras están invitadas a diferencia de Marcelo Polino.

Rodrigo Lusssich reveló en vivo: "Sorprende que no haya invitado a Guido Kaczka, a él no le gustó nada que se haya ido del programa de los 8 escalones. Pero al Pollo Alvárez sí lo invitó".

J.C.C