Juana Tinelli cumplió 24 años este sábado 21 de noviembre y empezó a celebrarlo con una cena en un restaurante, cuyas imágenes compartió en Instagram. El cumpleaños de la modeloo sumó los saludos públicos de Marcelo Tinelli y de Paula Robles, además de una seguidilla de dedicatorias de amigas, en una jornada en la que Cande y Mica Tinelli no se hicieron presentes.

La fecha llegó en un año marcado por las diferencias entre algunos integrantes del clan, un tema que tomó estado público a fines de 2025 y que todavía se refleja en las redes. Esta vez, las palabras de la familia llegaron por el lado de sus padres, mientras que su círculo más cercano se encargó de acompañarla con fotos y mensajes que ella fue republicando a lo largo del día.

Juanita Tinelli | Instagram

Juana Tinelli: la torta, el video de Marcelo y el saludo de Paula Robles

Juana Tinelli compartió en los primeros minutos del sábado el registro del festejo: un video que había publicado su amiga Violeta Friedrich con la leyenda "Feliz cumpleaños hermana mía". En la grabación, la cumpleañera sonríe frente a un postre de chocolate con una vela encendida, servido en un plato con frutillas, en un salón con columnas de madera y luces cálidas, mientras al fondo otra persona filma la escena con el celular.

El saludo de su papá llegó por la tarde, con un video armado con imágenes de distintas épocas, desde la infancia de la modelo hasta la actualidad. "Feliz cumple mi Pebe hermosa. Que tengas un hermosísimo día de festejo", escribió el conductor, que cerró su posteo con un "Te amo por siempre mi vida" y la etiqueta de la cuenta de su hija. Luego, la protagonista reposteó el video y puso "te amo mucho pa".

El gesto repite el que tuvo hace un año, cuando ella cumplió 23 en medio del conflicto que se desató tras su denuncia por amenazas de muerte y un descargo en el que se diferenciaba de varias decisiones de su padre. En aquel saludo, el conductor le pidió tenerla en su vida "en las buenas y en las malas", y la homenajeada le respondió en los comentarios que entre ambos nunca iba a existir distancia.

Su madre eligió una imagen de las dos abrazadas al aire libre, ella con una campera de jean y la joven con un buzo, para dedicarle unas líneas que la cumpleañera replicó en sus historias. "Feliz cumpleaños Juani de mi vida. Compañera hermosa. Disfruta de la vida! Te amo", escribió, y su hija le contestó debajo: "Mamá, sos la mujer mas fuerte que conozco. Te amo". La respuesta confirma la cercanía que ambas vienen mostrando en público durante el último tiempo.

El saludo de Paula Robles que Juana Tinelli compartió en sus historias, con su respuesta.

Juana Tinelli y la ausencia de Cande y Mica Tinelli en su cumpleaños

Juana Tinelli celebró sin la presencia de Cande ni de Mica Tinelli, hijas del conductor y de Soledad Aquino. Tampoco recibió de ellas un mensaje en sus redes sociales, a diferencia de lo que ocurrió con Marcelo y Paula, que eligieron Instagram para expresarle su cariño en una fecha tan significativa.

Las tres hermanas habían coincidido días antes en la gala del Prix Baron B, que se hizo el miércoles 18 en el Hipódromo de Palermo a beneficio de la Fundación Favaloro. Las empresarias pasaron por la alfombra negra con diseños de corsetería, una de las tendencias de aquella velada solidaria, con vestidos de Joti Harriague y de Verónica de la Canal, respectivamente.

La situación se da dos semanas después de que la modelo saludara a Cande por sus 36 años, con dos historias en las que se las veía muy cerca. En las fotos de aquella fiesta que difundió Mica, sin embargo, Juana no apareció, y en noviembre de 2025 la cantante había asegurado en televisión que no tenía relación con su hermana menor. Quien sí la saludó fue su hermano, Francisco Tinelli: "feliz cumple pebete de mi corazón", mientras que ella reposteó la historia y le agradeció con un tierno mensaje: "Cru de mi vida".

El saludo de Francisco Tinelli a Juana.

Las amigas, en cambio, llenaron de saludos su cuenta. Se trata de imágenes de la protagonista celebrando con personas que atesora y que la acompañaron durante distintos momentos. Además, varias de ellas subieron a sus historias varios saludos para la homenajeada.

Una de las fotos con amigos que Juana Tinelli disfrutando con amigos en su cumpleaños.

Con la torta en el restaurante, el video de Marcelo Tinelli y el mensaje de Paula Robles, Juana Tinelli celebró una nueva vuelta al sol acompañada por sus amistades. El cumpleaños de la hija del conductor no tuvo dedicatorias públicas de Cande ni de Mica Tinelli.