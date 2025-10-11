Alberto "Conejo" Tarantini reveló cómo perdió todo su dinero: “Terminé durmiendo en un colchón”

Una de las entrevistas más destacadas de la semana en +CARAS, fue la que Héctor Maugeri tuvo con Alberto “Conejo” Tarantini. El ex futbolista no dudó en tocar muchos de los aspectos de su vida con total sinceridad, exponiendo todas las vivencias y dificultades que pasó.

El Conejo Tarantini reveló cómo perdió todo su dinero

Luego de hablar de la conflictiva relación que tuvo con Pata Villanueva y de la manera en la que consideraba que había influido en su vida, Alberto “Conejo” Tarantini se sinceró sobre otro momento bisagra de su vida. El campeón del mundo con Argentina en 1978, habló del dinero que ganó en su carrera y la manera en la que lo terminó perdiendo.

Alberto Conejo Tarantini en +CARAS. con Héctor Maugeri.

“Yo tenía casa en Punta del Este, tenía casa en San Isidro. Económicamente no tenía ningún problema…y lo perdí todo”, comenzó diciendo Tarantini. De inmediato, aclaró que eso no tuvo nada que ver con sus problemas de adicciones sino por “no saber administrar” el dinero.

Según sus palabras, siempre fue alguien muy generoso, que daba todo cuando alguien lo necesitaba. “¿Viste cuando tenés y querés y prestás? (….) Después cuando yo fui a pedir, me dieron vuelta la cara todos”, explicó.

Al ahondar en el tema, el ex futbolista volvió a repetir que él “daba, daba, daba” y que “siempre fue así”. Luego añadió que su mala situación económica hizo que terminara “durmiendo en un colchón” y que, a pesar de eso, nadie “lo ayudó”.

Tarantini aseguró que perdió todo su dinero.

La única persona con la que hizo una excepción en ese discurso sobre quienes no lo ayudaron, fue con Diego Armando Maradona. El Conejo Tarantini cuenta que se trató de alguien “muy generoso” con él y que cuando tuvo un momento difícil no dudó en darle una mano.

“Tenía un problema económico que no me llegaba la plata de un lugar” y por eso no podía pagar la escuela de su hijo, algo que le comentó a Diego en una charla. Al otro día, según dice, Claudia Villafañe se comunicó con él y le dijo “Ya está arreglado el problema del colegio, Conejo”. “Fue un tipo muy generoso en todo sentido, no le importaba la plata”, cerró.

Claudia Villafañe.

El dinero que ganó en el Mundial 78

Lógicamente, la charla sobre los problemas económicos derivó en una pregunta: ¿Cuánto dinero ganó como futbolista? El “Conejo” Tarantini aclaró, enseguida, “No se ganaba como ahora. Ahora es otro nivel, hay mucho más dinero en el fútbol” y que sus amigos sostienen que nació “20 o 30 años antes”.

Para ejemplificar esta situación, habló del Mundial 78. Según explicó, cuando se consagraron campeones del mundo les dieron dinero, pero que tuvieron que “pagar impuestos” y que considera que había ganado más plata “por los botines” que usaban.

Tarantini cuenta que Diego Maradona lo ayudó en un mal momento.

Si bien no estaba al tanto de la cifra concreta, Tarantini dijo que calculaba que se habrían quedado con unos 15.000 dólares del dinero que le dio la Asociación. Una cantidad que, en la actualidad, equivaldría a unos 75.000 a 90.000 dólares, según diferentes variables.