Como María Becerra y Juli Poggio, Anita García Moritán se sumó a la tendencia de las botas "après ski"

María Becerra y Juli Poggio son dos de las celebridades influencias en la moda. Sus seguidores no dudan en seguir sus consejos fashionistas, donde imponen las mejores tendencias. Anita García Moritán también sigue sus consejos, y de a poco se vuelve una mini influencer, siguiendo sus pasos y los de su mamá, Pampita. Es por eso que, para las bajas temperaturas, se sumó a las botas "après ski" para un look canchero e invernal.

Ana García Moritán

Las botas "aprés ski", según Anita García Moritán

Anita García Moritán es una de las hijas de famosos más fashionista de los últimos años, y por consecuencia una de las más observadas en redes sociales. La pequeña sigue los pasos de su mamá, Pampita, y no duda en mostrar sus mejores looks para cada evento y ocasión que vive con su familia. Con su estilo princesa y su amor por el rosa, marca las mejores tendencias para los niños en todas las temporadas y se vuelve una mini influencer.

El look pink de Ana García Moritán con las botas "après ski"

En las últimas semanas, muchas celebridades estuvieron imponiendo un nuevo tipo de calzado, ideal para las bajas temperaturas. Las botas "après ski" eran usadas principalmente en montañas con nieve, para las actividades deportivas. Sin embargo, mujeres como María Becerra y Juli Poggio las lucieron para crear un look street style, donde el calzado llama la atención por su gran tamaño, pero también es perfecto para abrigar durante el invierno. Es por eso que Anita García Moritán abrió la posibilidad de uso para los niños.

El look pink de Ana García Moritán con las botas "après ski"

La hija de Pampita decidió ir por un look canchero, sin perder su estilo princesa impulsado por el uso del rosa. Para ello, lució una remera manga corta batik, blanca y negra, con dibujos rosados. Para abrigarse combinó una manga larga debajo y un pantalón, ambos de un pastel delicado, que iba de la mano con su gorro de lana. Para cerrar el atuendo, optó por las botas "après ski" de un total pink bien llamativo, y que se robó la atención de todos.

El look pink de Ana García Moritán con las botas "après ski"

Sus seguidores y los expertos fashionistas no tardaron en destacar el look de Anita García Moritán, que volvió a demostrar ser una de las mini influencers más importantes del último tiempo. La moda y las tendencias pueden ir para todas las edades, y la hija de Pampita lo demuestra al darle una oportunidad a diferentes prendas que se vuelven ideales para el invierno y las bajas temperaturas. De esta manera, se sube junto a otras celebridades al uso de increíbles looks y se lleva los halagos de todos.

A.E