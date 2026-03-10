María Becerra habló sobre la pérdida de sus embarazos y su deseo de ser madre: "Estoy en una etapa de frustración y desesperación"

María Becerra volvió a abrir su corazón y habló públicamente sobre uno de los momentos más difíciles que atravesó en su vida personal: la pérdida de sus embarazos y su deseo de convertirse en madre. La cantante argentina se refirió al tema durante una entrevista con el medio chileno Teletrece, donde reflexionó sobre el proceso emocional y médico que viene atravesando desde hace un tiempo. Con sinceridad, explicó que la situación no solo implica el dolor de las pérdidas, sino también un largo camino de estudios y diagnósticos que todavía no lograron darle respuestas claras. En la charla, la artista también habló del impacto que tiene la incertidumbre en su vida cotidiana.

María Becerra habló de la incertidumbre tras sus embarazos ectópicos

Durante la entrevista, María Becerra explicó que el proceso médico que atraviesa es mucho más complejo de lo que muchas personas imaginan. “Siento que cuando te pasa esto, que tenés problemas para lograr un embarazo, de fertilidad y demás, es todo un camino”, contó. Según relató, el tratamiento incluye numerosos estudios y controles que parecen no tener fin. “No es simplemente que perdés embarazos y ya, sino que esto es un camino de estudios que parece no acabar nunca”, explicó. Luego agregó otro detalle sobre lo que implica ese proceso médico. “De que te saquen sangre, de que te hagan cultivos todo el tiempo”, describió. La cantante también describió el impacto emocional que le genera atravesar esta situación sin encontrar respuestas claras. Durante la entrevista reconoció que el desgaste físico y psicológico es muy fuerte. “Es agotador”, expresó al hablar del proceso.

María Becerra.

Luego explicó que la incertidumbre es uno de los aspectos más difíciles de sobrellevar. “Creo que estoy en esa etapa, ¿viste? En una etapa de estar un poco frustrada con el no saber qué es lo que me pasa”, confesó. En el caso de María Becerra, las pérdidas estuvieron vinculadas a embarazos ectópicos, una condición médica que ocurre cuando el embrión se implanta fuera del útero, generalmente en las trompas de Falopio. Este tipo de embarazo no puede desarrollarse de manera normal y puede representar un riesgo para la salud de la madre si no se detecta a tiempo. Por eso requiere atención médica inmediata y, en la mayoría de los casos, la interrupción del embarazo. Además del impacto físico, suele implicar un proceso emocional muy difícil para quienes lo atraviesan. En distintas entrevistas, la artista habló del tema con el objetivo de visibilizar una situación que muchas mujeres viven en silencio.

María Becerra habló de su deseo de ser madre y su recuperación

A pesar de ese momento difícil, la artista también se mostró consciente de que todavía tiene tiempo para cumplir su deseo de formar una familia. Durante la entrevista destacó que intenta atravesar el proceso con paciencia. “Por suerte, a mí nada me apura. Soy completamente joven todavía”, señaló. En ese sentido, explicó que decidió priorizar su bienestar físico y emocional antes de volver a intentar quedar embarazada. Pero bueno, priorizo mi salud ante todo”, sostuvo con claridad. Además, remarcó que no quiere volver a atravesar una situación similar sin antes tener certezas médicas. “Hasta que yo no sepa qué tengo, no pienso volver a intentar nada”, concluyó, con estas palabras, María Becerra volvió a mostrarse transparente con su público.