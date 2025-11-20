María Becerra se sinceró sobre la maternidad: “Valgo mucho como para terminar muerta por la ilusión de tener un bebé”

María Becerra abrió su corazón y habló de sus embarazos ectópicos que le tocó atravesar. Antes del lanzamiento de su nuevo disco, la cantante se sinceró sobre sus ganas de ser mamá, pero advirtió: "Valgo mucho como para terminar muerta por la ilusión de tener un bebé".

En una entrevista con el periodista dominicano Tony Dandrades, María Becerra habló con total honestidad sobre su deseo de ser mamá y los embarazos ectópicos que atravesó en el último año. Con el inminente lanzamiento de su álbum QUIMERA, la artista contó que sueña con tener un bebé, aunque también reflexionó sobre su salud y los riesgos que enfrentó en el proceso.

"Quería ser mamá joven para tener toda la vitalidad y energía que tenés a los veintipico, pero después me di cuenta de que en tres o cuatro años también voy a seguir siendo joven", expresó sobre su deseo de agrandar la familia junto a J Rei. Sin embargo, fue contundente: "Yo valgo mucho como persona como para terminar muerta por una ilusión tan grande como la de querer tener un bebé".

Durante la conversación, Becerra detalló el problema de salud que derivó en sus dos embarazos ectópicos. "Todavía no encontramos el problema que yo tengo", explicó, y remarcó que desde hace un tiempo, junto a su pareja, están consultando especialistas y realizándose todos los estudios necesarios para resolver el cuadro médico.

Por último, la cantante confesó que, aunque su deseo de ser mamá sigue intacto, aprendió a manejarlo con calma. "Hay una ansiedad apagada", admitió, y cerró: "Yo creo mucho en Dios y quizás me está diciendo que en este momento no tiene que ser".

María Becerra dio detalles de su problema de salud tras atravesar dos embarazos ectópicos: "Estuve a nada de morirme"

María Becerra recordó con crudeza el momento límite que atravesó durante su último embarazo ectópico. “Estuve a nada de morirme”, confesó, y reveló que los médicos llegaron a advertirle a su novio que existían “altas chances” de que no sobreviviera. La cantante pasó siete días internada, estuvo en terapia e incluso fue intubada tras sufrir una hemorragia interna “muy heavy”, en la que perdió cerca de dos litros de sangre. “Soy una cosita así, imaginate… perdí mucha sangre”, relató, aún conmovida por la gravedad del cuadro que le cambió la vida para siempre.

Ese impacto emocional también transformó por completo su relación con la música. María Becerra contó que, después de recibir el alta y volver a su casa, escuchó el álbum que tenía listo para lanzar y se dio cuenta de que ya no se identificaba con nada de lo que había creado antes de atravesar semejante experiencia. “No quiero sacar esto, no me siento identificada”, pensó en ese momento.

Así, decidió empezar de cero y reencontrarse con la escritura desde un lugar más honesto y vulnerable. “Escribí canciones muy depresivas, porque cuando pasás por un proceso así necesitás largarlo, atravesar el duelo y exteriorizarlo”, explicó sobre el proceso creativo que dio origen a su nueva etapa artística.