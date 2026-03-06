La fuerte confesión de Rusherking sobre María Becerra: "No tenía plata ni para comprar papel"

El cantante Rusherking sorprendió al recordar uno de los momentos más difíciles de su vida cuando convivía con su entonces pareja, María Becerra. Hoy ambos son figuras consolidadas de la música urbana, pero el artista reveló que hubo una etapa en la que atravesó serios problemas económicos. En una entrevista reciente, el santiagueño recordó cómo era su situación cuando todavía estaba lejos de la popularidad que tiene hoy. Sus palabras llamaron la atención de los fans porque muestran una faceta muy distinta a la que se ve actualmente en los escenarios. Lejos de los lujos, el cantante contó que hubo momentos en los que apenas podía cubrir sus gastos básicos.

Rusherking y María Becerra: la convivencia antes de la fama

El recuerdo surgió cuando habló sobre la etapa en la que convivía con Becerra, en los primeros años de sus carreras, en entrevista con Olivia Wald para el ciclo Conversaciones en la sangre. En ese momento, ambos estaban dando sus primeros pasos dentro de la música urbana y todavía no habían alcanzado el éxito masivo que llegaría más tarde.

Al repasar aquella época, el artista fue directo al describir la situación económica que atravesaba. “Yo no tenía un sope en ese momento, olvídate. No tenía ni para comprar un papel servilleta”, confesó con total sinceridad. Durante esa etapa, el Rusherking explicó que vivían en un departamento alquilado y que la vida cotidiana estaba lejos de cualquier lujo.

Rusherking

Rusherking y el recuerdo de una etapa muy diferente a su presente

Según contó el rapero, prácticamente no tenían muchas pertenencias materiales, algo que incluso influyó cuando la relación llegó a su fin. “Habíamos cortado y yo tampoco tenía muchas cosas mías ni cosas de ella”, recordó al hablar de ese momento. Esa falta de bienes, paradójicamente, hizo que la separación fuera más simple desde lo logístico. Sin embargo, el proceso fue difícil desde lo emocional.

La relación entre ambos había sido una de las más importantes dentro de la pop urbano argentino. Se conocieron en un campamento musical y rápidamente comenzaron una historia que también se reflejó en colaboraciones artísticas. Con el tiempo, cada uno fue consolidando su carrera y alcanzando un lugar destacado dentro del género. María Becerra, nacida en Quilmes, se convirtió en una de las artistas más escuchadas del país y del mundo.

María Becerra.

Años después de aquel momento, la realidad del cantante es completamente distinta. Rusherking logró posicionarse dentro de la escena musical con varios éxitos y giras por todo el país. Su crecimiento dentro del género urbano lo llevó a compartir canciones con algunos de los artistas más importantes del momento. Incluso varias de esas colaboraciones alcanzaron los primeros puestos en los rankings musicales.

Por eso, su confesión generó tanta repercusión: el contraste entre ese pasado económico complicado y su presente exitoso resulta impactante. El propio cantante suele remarcar que esos años fueron parte del camino que lo llevó hasta donde está hoy y, aunque la relación con María Becerra quedó en el pasado, ese capítulo sigue formando parte de su historia personal.