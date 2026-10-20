María Becerra mostró cómo es su rutina de entrenamiento rodeada de sus perros

María Becerra hizo una pausa entre las novedades de su carrera para compartir una escena de entrenamiento junto a sus perros. En plena gira del Quimera Tour, la artista publicó una historia de Instagram desde el gimnasio y mostró la compañía que tiene mientras se ejercita, con sus mascotas instaladas cerca de los aparatos.

La publicación llegó después de su paso por los Martín Fierro de la Música y del adelanto que presentó sobre su próximo proyecto. Mientras sus seguidores esperan conocer más detalles de esa propuesta, también encuentran en sus redes momentos fuera de los conciertos, como el que decidió grabar durante su jornada de actividad física.

María Becerra compartió su entrenamiento entre las fechas del Quimera Tour

María Becerra continúa con la gira que el 2 de octubre la llevó al Antel Arena de Montevideo. En una fotografía de aquella visita aparece sosteniendo un cartel con la palabra “Agotado”, frente a la gráfica del recital. Entre los distintos contenidos de esta etapa de presentaciones, sumó la historia desde el gimnasio acompañada por sus perros.

La cantante durante su paso por Montevideo con el Quimera Tour.

“Que lindo entrenar así”, escribió sobre la grabación. Al comienzo aparece frente a un espejo, con el celular en una mano, antes de enfocar a los animales. Algunos permanecen sentados y otros descansan en el piso, distribuidos entre las estructuras de las máquinas y los elementos de musculación.

Uno de pelaje marrón se acerca a la cámara, mientras otro observa desde atrás de un aparato. Los perros ocupan buena parte del video, que recorre distintos rincones del gimnasio. Hacia el final, el teléfono apunta al suelo para mostrar más de cerca a una de las mascotas, ubicada junto a las piernas de la intérprete.

Para entrenar eligió una remera gris y un pantalón negro holgado. La historia permite ver barras y discos alrededor, aunque el foco de la grabación está puesto en los animales. La frase que agregó acompaña ese recorrido, en el que alterna su reflejo con los primeros planos de quienes están cerca.

El recorrido musical seguirá con Lima el 4 de noviembre y ocho funciones agotadas en el Movistar Arena de Buenos Aires durante ese mes, según el calendario oficial. También incluye Córdoba, Santiago de Chile y Rosario, además de una fecha porteña en febrero de 2027.

El gran momento de María Becerra

María Becerra recibió tres premios y una mención especial en la primera edición de los Martín Fierro de la Música, celebrada el 14 de octubre. Se impuso como Mejor Artista Femenina, obtuvo Mejor Álbum por Quimera y ganó en Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas por el show 360° que hizo en River.

El cuarto reconocimiento fue por interpretar el Himno Nacional Argentino en la final del Mundial 2026. Esa distinción completa las cuatro estatuillas que sostiene en la fotografía de la ceremonia. Para la ocasión lució un conjunto negro y una pieza de encaje sobre el cabello, y posó mirando los galardones que llevaba contra el cuerpo.

La artista con sus reconocimientos de los Martín Fierro de la Música.

Días después presentó en Instagram el adelanto de LURE, acompañado por la frase “La misma piel. Otros instintos. LURE”. El anuncio abrió una nueva expectativa entre quienes siguen sus lanzamientos, mientras continúa presentando el disco que dio nombre a la gira y que fue reconocido durante la premiación.

La producción comienza con una sesión fotográfica y luego muestra el vinilo de Quimera. Más adelante, revisa una colección de discos y coloca uno en un tocadiscos. El nombre “Lure” aparece escrito con brillos en una gorra negra, en uno de los últimos planos del video que compartió con sus seguidores.

Por ahora, María Becerra no confirmó el formato ni la fecha de estreno de LURE. El adelanto se suma a una agenda que combina conciertos y nuevos reconocimientos. Entre esas publicaciones, el entrenamiento rodeada de sus perros permitió conocer otro momento de su vida, con las mascotas como protagonistas de la historia.