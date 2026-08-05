La repercusión de sus shows se globalizó a tal punto que cada presentación de María Becerra (26) en el exterior es sinónimo de éxito. La cantante, que ya venía de conquistar al público madrileño y al catalán, se presentó el jueves 30 con enorme suceso en el festival Arenal Sound que tuvo lugar en Burriana, dentro de la costa de Castellón.

María Becerra deslumbró con una bikini animal print desde las playas de Castellón

María fue ovacionada cuando interpretó temas como “Ojalá”, “Adiós” y “Discoteka”, además de lanzar junto al español Abraham Mateo (27) la canción “Así”, que promete arrasar. Y aprovechando su presencia en una zona de playas turísticas, el domingo encendió las redes cuando posteó fotos suyas en bikini animal print en la playa Gurugú con una espectacular puesta de sol.

María Becerra deslumbró en las playas de Castellón

“Una pequeña parada en medio de la gira para disfrutar de las hermosas playas de Castellón”, escribió para el disfrute de sus millones de seguidores. Entre quienes reaccionaron a su publicación no pasó desapercibido el comentario de su pareja J Rei (28), quien jugando con el nombre del nuevo tema escribió: “Así y de cualquier manera te amo te amo te amo”.

La artista lució su figura sin ocultar los tatuajes que ostenta y que hacen a su perfil de estrella urbana. A muchos kilómetros de distancia, en Mar del Plata, la hinchada del club que la identifica, Gimnasia y Esgrima La Plata, la homenajeaba durante el partido con Aldosivi con una enorme bandera dedicada a ella con su foto y la frase “elijo creer”.