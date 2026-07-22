María Becerra enfrentó a los "anti-argentina": "No son más que palabras de odio para sumarse a la moda"

Tras la viralización del repudio hacia los llamados “anti-Argentina” durante la final del Mundial 2026 entre España y la selección nacional, una multitud de usuarios en redes sociales comenzó a expresar mensajes cargados de repudio y odio a nuestro país. En medio de esta situación, María Becerra decidió pronunciarse al respecto y respondió con un contundente mensaje, marcado por una postura conciliadora.

María Becerra: de entonar el Himno Nacional Argentino a defender de los haters a la patria

María Becerra fue la elegida para entonar el Himno Nacional Argentino en la esperada final de la Copa del Mundo. Según reveló la propia artista, fueron “los chicos” -en referencia a los jugadores de la Scaloneta- quienes querían que ella fuera la encargada de interpretar las estrofas en una de las jornadas más importantes para el país. Sin embargo, su participación no estuvo exenta de polémica. Apenas apareció en escena, las redes sociales estallaron y los usuarios - entre ellos periodistas y personalidades del espectáculo- no tardaron en cuestionar su vestimenta y hasta en tildarla de “mufa”. La lluvia de críticas y comentarios negativos se multiplicó en cuestión de minutos.

María Becerra cantó en la final de Mundial 2026 | Instagram

Pese a hacer caso omiso a los haters, la artista decidió pronunciarse en su cuenta personal de Instagram y dirigirse directamente a los “anti-argentina” tras la campaña de repudio que se viralizó en las plataformas digitales. Mediante un carrusel de las postales más significativas de la jornada en la que fue la voz de uno de los momentos más emotivos de la final, La Nena de Argentina no sólo reivindicó su look, sino que también dejó un claro mensaje conciliador para aquellos cibernautas que se sumaron a esta campaña de desprestigio.

“No hay orgullo más grande que el de ser argentina. Un país que le ha abierto las puertas al mundo entero. Lleno de amor, empatía y respeto”, comenzó diciendo al pie del álbum de fotos. Con esas palabras, la cantante destacó el valor de la identidad nacional y defendió la imagen del país frente a las críticas.

Acto seguido, reafirmó su postura con un contundente mensaje: “Los invito a que visiten cada parte de estas tierras hermosas y comprueben ustedes mismos que lo que tanto dicen de nosotros no son más que palabras de odio para sumarse a la moda de tratarnos de cualquier cosa”. Además, hizo un llamado a dejar de lado los prejuicios y a conocer la verdadera esencia de Argentina a través de su gente y su cultura.

María Becerra | Instagram

El mensaje especial de María Becerra a los argentinos

María Becerra es una de las artistas pop más populares de Argentina y una de las figuras que logró llevar la música nacional a escenarios internacionales. Nacida en Quilmes, en el sur del conurbano bonaerense, la solista construyó su carrera desde su localidad natal y mantuvo siempre un fuerte vínculo con su lugar de origen.

Su padre, Pedro Becerra, es uno de los cardiólogos más destacados de la región, y junto a su madre, le transmitió valores vinculados al esfuerzo, la dedicación y el compromiso. Su historia refleja también el talento que surge desde los barrios y la posibilidad de proyectar esa identidad al mundo sin perder el orgullo por su nación. Así quedó reflejado en el apartado que realizó para sus compatriotas. “Mi pueblo, gracias por darme tantas oportunidades y permitirme vivir estos momentos que me guardo en el corazón para siempre”, expresó llena de orgullo y satisfacción por lo vivido.

El descargo de María Becerra | Instagram

En cuestión de minutos, el posteo de María Becerra se llenó de likes y comentarios de apoyo a la cantante, en una muestra de respaldo y reivindicación del sentimiento argentino. Lejos de alimentar la polémica, la artista optó por transmitir un mensaje de unión, respeto y orgullo por sus raíces, y destacó los valores que, según expresó, representan a nuestro país.