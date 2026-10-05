Jorge Macri y María Belén Ludueña se caracterizan por mantener una agenda abierta y hospitalaria, abriendo los brazos de la ciudad a diversas personalidades internacionales que visitan Buenos Aires. Sin embargo, la última e inesperada visita superó todas las expectativas locales. Robbie Williams, que viene disfrutando de las maravillas de la Argentina con motivo de su tour, fue el último gran invitado en ser recibido por la pareja en un encuentro exclusivo que sorprendió a todos. La sorpresiva reunión dejó en evidencia la calidez de los anfitriones y el magnetismo de una estrella global que sigue fascinando a los argentinos.

El encuentro entre Robbie Williams, María Belén Ludueña y Jorge Macri

Así fue el encuentro entre Robbie Williams, María Belén Ludueña y Jorge Macri: “Fui fan”

El regreso de Robbie Williams, tras dos décadas de ausencia, revolucionó por completo la agenda cultural de Buenos Aires. Su paso por el país estuvo marcado por la euforia masiva, coronándose con un espectacular y gran show en Movistar Arena que dejó una huella imborrable en sus seguidores locales. En medio de este furor, el cantante fue recibido por el Jefe de Gobierno porteño y su esposa en una reunión privada, consolidando un lazo especial con los referentes institucionales de la ciudad que tanto lo admiraban.

Robbie Williams en la Argentina

El emotivo encuentro quedó plasmado en un carrete de fotografías que compartió la propia María Belén Ludueña, y no tardó en circular en redes. En las mismas, se puede observar a los tres protagonistas sonrientes y muy compinches en un ambiente descontracturado de camaradería. La conductora volcó su profunda emoción con palabras muy sentidas que reflejaron su admiración intacta. “Fui fan de Robbie Williams en mi adolescencia. Un honor haberlo conocido, muy simpático”, recordó con emoción.

Durante la charla íntima, el músico demostró su calidez hacia la audiencia local, un detalle que ella misma remarcó. “Nos dijo que el público argentino es el mejor”, destacó la conductora. Además, no dudó en sumar un par de observaciones muy particulares que le causaron asombro: “¡Lo que más me llamó la atención es su altura! ¡Y lo que más me gustó es que esa campera de jean se la regalaron sus fans de acá y la usó los tres días!”, sentenció. Las postales se viralizaron demostrando un épico momento para la Ciudad de Buenos Aires, y se sumaron a la distinción que obtuvo el artista, días antes.

El encuentro entre Robbie Williams, María Belén Ludueña y Jorge Macri

Robbie Williams fue distinguido por la Legislatura porteña

En la antesala de su segunda función en el país, celebrada el viernes 2 de octubre, Robbie Williams recibió un importante reconocimiento institucional en los camarines del Movistar Arena. La Legislatura porteña distinguió formalmente a la superestrella global como Huésped de Honor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta emblemática distinción fue impulsada por la legisladora Paola Michielotto con el claro propósito de enaltecer su extraordinaria trayectoria internacional y, fundamentalmente, celebrar el inquebrantable e histórico vínculo afectivo con el público argentino.

La entrega protocolar de la tradicional bandeja de plata estuvo a cargo del legislador Pablo Donati y del Jefe de Gabinete de la Ciudad, Gabriel Sánchez Zinny. Durante el breve acto protocolar, y visiblemente conmovido, el intérprete de "Angels" agradeció el agasajo oficial y no dudó en reafirmar su amor por los seguidores locales asegurando que la Argentina es un público especial, uno de los mejores del mundo.

Robbie Williams fue distinguido por la Legislatura porteña

Las imágenes oficiales registradas durante la ceremonia y el posterior encuentro con María Belén Ludueña y Jorge Macri mostraron al músico posando muy sonriente, con orgullo y compartiendo momentos de profunda calidez . Las postales generaron una inmediata repercusión en redes sociales y portales de noticias de todo el país, consolidando el paso del artista británico por Buenos Aires como un hito cultural absoluto que quedará para siempre en el recuerdo de sus seguidores.

A.E