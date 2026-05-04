La primera imagen de María Belén Ludueña y su hijo, Vito, fuera del hospital

María Belén Ludueña y Jorge Macri están atravesando uno de los momentos más dulces de su matrimonio tras el nacimiento de Vito, el primer hijo de la pareja. El bebé nació el pasado 30 de abril en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires y minutos después fue presentado en las redes sociales de su papá generando ternura en la comunidad digital. Luego de haber pasado este fin de semana XXL bajo estrictos cuidados médicos por el posparto, la periodista y el recién nacido recibieron el alta médica.

La primera imagen María Belén Ludueña y el pequeño Vito que generó suspiros

Para anunciar la feliz noticia, María Belén Ludueña recurrió a su cuenta personal de Instagram en la cual está dejando un registro virtual de su nueva etapa como mamá. Para ello, retrató el momento exacto en el que el pequeño está ubicado en el huevito y bien abrigadito para explorar el mundo exterior. “Está todo bien y ya nos dieron el alta”, anunció la comunicadora llena de emoción.

Vito, el hijo de María Belén Ludueña y Jorge Macri | Instagram

Acto seguido, señaló su entusiasmo por recibir en su hogar a su bebé. “Listos para conocer casa”, escribió junto a un emoji de un nene chiquito y un corazón blanco. Asimismo, agradeció la atención del cuerpo médico del hospital donde fue atendida y resaltó el cariño y “el amor” con el que los cuidaron.

En otra de las imágenes, se ve la cunita móvil -adaptada para los autos y los cochecitos de bebé- apoyada sobre un escritorio, mientras el jefe de Gobierno y su esposa miran llenos de admiración a Vito. Como era de esperarse, no faltó el oso de peluche gigante en señal de agasajar tanto a la flamante mamá y al nuevo integrante de la familia, un detalle que la propia María Belén inmortalizó en sus historias de 24 horas.

Jorge Macri, Vito Macri y María Belén Ludueña | Instagram

La sonrisa de Vito que conquistó a Jorge Macri y a María Belén Ludueña

Durante este fin de semana largo, María Belén Ludueña y Jorge Macri aprovecharon para subir las primeras fotos junto a Vito. Aprovechando la jornada bien dominguera, la conductora compartió una foto en la cual se la observa tomando en los brazos a Vito, quien despliega con fuerzas sus pequeñas manitos. “Buen domingo para todos… Levanten las manos el que no dejó dormir a mami”, bromeó la abogada.

Por su parte, Jorge Macri también publicó su imagen junto a su cuarto heredero. En la toma, el bebé descansa plácidamente a upa suyo y, dormido, esboza una amplia sonrisa. El dirigente, en tanto, lo mira con dulzura contemplando los primeros momentos de esta nueva faceta que lo vuelve a sumergir en la paternidad.

Cabe destacar que el nacimiento de Vito no solo representa un momento soñado para la pareja, sino también la concreción de un proceso que la experta en noticias María Belén Ludueña eligió hacer público. Meses atrás, ella misma contó que su embarazo llegó tras someterse a un tratamiento de fertilidad, en el que destacó tanto el apoyo del equipo médico como la importancia de la fe a lo largo de todo el recorrido.

Jorge Macri y su hijo Vito | Instagram

Así, entre emoción, ternura y nuevas rutinas por descubrir, María Belén Ludueña y Jorge Macri comienzan a transitar una etapa única marcada por la llegada de Vito. Con el amor a flor de piel y compartiendo cada instante con sus miles de seguidores, la pareja se sumerge en los primeros días de esta nueva dinámica familiar, donde cada gesto, cada sonrisa y cada noche sin dormir se transforman en recuerdos imborrables.

NB