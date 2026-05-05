La respuesta de Thelma Fardín después de que la Justicia confirme que Juan Darthés deberá volver a la cárcel

La historia entre Thelma Fardín y Juan Darthés sumó en las últimas horas un nuevo capítulo clave. La Justicia de Brasil confirmó la condena a seis años de prisión contra el actor por abuso sexual y, tras conocerse la noticia, la actriz reaccionó con un mensaje que rápidamente se volvió viral.

La Justicia dejó firme la condena contra Juan Darthés

El Tribunal Regional Federal de la 3ª Región rechazó los últimos recursos presentados por la defensa de Juan Darthés y dejó firme la sentencia. De esta manera, el actor deberá cumplir la pena bajo un régimen semiabierto, una modalidad que implica dormir en la cárcel pero con salidas durante el día.

Según contaron en A la Tarde, el actor ya se encontraba bajo este esquema, aunque ahora deberá ajustarse plenamente a lo que establece el fallo.

La causa se remonta a 2018, cuando Thelma Fardín hizo pública su denuncia por un hecho ocurrido en 2009 durante una gira en Nicaragua, cuando tenía 16 años. Desde entonces, el caso atravesó distintas instancias judiciales hasta llegar a esta confirmación.

Juan Darthés

El mensaje de Thelma Fardín: “Ganamos otra vez”

Apenas se conoció la resolución, Thelma Fardín compartió un video en Instagram y escribió una frase breve pero contundente: “Ganamos otra vez”.

Lejos de quedarse solo con esa frase, la actriz aprovechó el posteo para agradecer a todas las personas que la acompañaron durante estos años. Nombró a su equipo de abogados, a colegas, amigas, periodistas y organizaciones que —según expresó— fueron clave para sostenerla en el proceso.

“Con todo mi corazón quiero agradecerles a cada persona que me apoyó en este proceso”, escribió, en un mensaje cargado de emoción.

También destacó algo que se repitió a lo largo de su publicación: el impacto colectivo de su denuncia. “A todas las personas que me escriben, me cuentan sus historias y me cruzan en la calle… nos fuimos curando entre todas”, expresó.

Qué puede pasar ahora

Con la condena ya firme, se espera que en los próximos días haya novedades sobre cómo se implementará de manera definitiva la pena en Brasil.

Mientras tanto, la reacción de Thelma Fardín a la decisión de la Justicia por Juan Darthés volvió a poner el foco en todo el recorrido que hubo detrás: años de exposición, acompañamiento y una causa que trascendió lo individual.

AM