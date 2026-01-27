María Belén Ludueña respondió la dura crítica que recibió por su embarazo: "Solo cada mujer sabe el proceso que vivió"

María Belén Ludueña atraviesa una etapa maravillosa junto a su esposo Jorge Macri: están en la dulce espera de su primer hijo. A través de su red social, la conductora comparte el crecimiento de su pancita y su experiencia como madre primeriza en la dulce espera. Si bien suele recibir muchos comentarios positivos, en las últimas horas hubo un mensaje que decidió exponer y responder con altura.

María Belén Ludueña defendió su embarazo con un emotivo mensaje

Mediante su cuenta de Instagram, María Belén Ludueña compartió con sus miles de seguidores la fuerte crítica que recibió por estar embarazada a sus 39 años. “Un poco grandecita para ser madre. Pero bueno, que el parto salga bien”, escribió el usuario en uno de sus últimos posteos. Lejos de pasarlo por alto, la periodista le tomó captura y lo publicó junto a un contundente descargo.

"Ser mamá a los 40, para algunos... Les comparto un comentario que me dejaron y quiero mostrarles para generar conciencia", comenzó su mensaje. Luego, agregó con firmeza: "La maternidad es un tema que merece respeto y cuidado". En su publicación, donde expuso la crítica del internauta, también hizo alusión a su larga lucha por cumplir su deseo junto a su marido Jorge Macri. "Solo cada mujer sabe el proceso que vivió y nadie tiene por qué opinar con liviandad sobre un tema que para muchas es muy doloroso", expresó.

María Belén Ludueña respondió la dura crítica que recibió por su embarazo

En este sentido, María Belén Ludueña opinó que "estaría bueno que trabajemos como sociedad para que la empatía deje de ser un slogan marketinero y se transforme en un ejercicio cotidiano". Por otro lado, la comunicadora le habló directamente a la persona que se tomó el tiempo de cuestionar su edad y embarazo, y hasta dio a conocer cómo se llama su cuenta. "PD: fotosensiblee borraste el comentario pero un pedido de disculpas hubiera sido más bienvenido". Para terminar su texto, aseguró que "todos nos podemos equivocar y aprender en el camino".

El apoyo de Fernanda Callejón a María Belén Ludueña tras ser criticada por su embarazo: "Te abrazo"

María Fernanda Callejón entiende más que nadie la lucha de María Belén Ludueña por ser madre ya que, al igual que ella, recurrió a diversos tratamientos para tener a su hija Giovanna, fruto de su relación pasada con Ricky Diotto. Por esta razón, no dudó en comentar la publicación que realizó la presentadora mostrando la fuerte crítica que recibió por parte de una persona que no revela su nombre ni posee foto.

"Mujeres que hacen este tipo de comentarios, realmente no sólo me dan vergüenza sino que les hacen mucho daño a cualquier sociedad", aseguró la actriz. Y sumó furiosa: "Absolutamente destructivos, no suman y además no sólo contiene falta de empatía, sino que demuestra y alimenta la violencia médica, a lo cual muchísimas mujeres hemos sido sometidas durante años".

Por último, María Fernanda Callejón manifestó: "Belén querida te abrazo. Abrazo tu lucha y a través tuyo la de muchas más que aún no pudieron cumplir el sueño de ser mamás". De esta manera, María Belén Ludueña respondió la dura crítica que recibió por su embarazo y se defendió. "Solo cada mujer sabe el proceso que vivió", afirmó.