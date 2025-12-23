Adiós al maquillaje tradicional: María Belén Ludueña impone el look glow ideal para Navidad

María Belén Ludueña mostró el maquillaje perfecto para usar en Navidad y, a pocas horas de Nochebuena, se convirtió en una de las grandes referentes beauty de las fiestas. A través de su cuenta de Instagram, la conductora compartió un video donde lució tres outfits completamente distintos, pensados para diferentes planes navideños, pero con un detalle que se mantiene intacto en todos: un mismo maquillaje luminoso, elegante y muy natural, ideal para celebrar sin excesos.

María Belén Ludueña impone el look glow ideal para Navidad

El beauty look elegido por María Belén Ludueña tiene como eje una piel fresca y radiante. La conductora apostó por una base liviana de acabado glow, corrector bien trabajado y un iluminador sutil que aporta luz estratégica en pómulos, arco de Cupido y puente de la nariz.

En los ojos, la abogada optó por sombras en tonos neutros y cálidos, apenas difuminadas, con máscara de pestañas para definir la mirada sin recargar. Las cejas se ven prolijas y peinadas hacia arriba, mientras que los labios llevan un tono nude rosado con brillo, versátil y perfecto para acompañar cualquier estilismo festivo.

Los tres vestidos de María Belén Ludueña para inspirarse en Navidad

Ese mismo maquillaje de María Belén Ludueña acompaña tres looks con personalidades muy marcadas. El primero tiene como protagonista a un vestido rojo intenso, de textura calada y espalda completamente descubierta. El diseño combinó sensualidad y sofisticación, con un tono clásico de Navidad que nunca falla. El pelo suelto y el maquillaje glow terminan de completar un look elegante y festivo.

El segundo outfit de la conductora elevó el glamour con un mini vestido plateado de lentejuelas, de mangas largas y silueta ceñida. El diseño suma un cut out sutil en la zona de la cintura, que rompe con el brillo total y aporta modernidad. Es una opción perfecta para la noche, donde el maquillaje natural equilibra el impacto del vestido.

Por último, María Belén Ludueña deslumbró con un vestido largo blanco de inspiración boho chic, confeccionado en una tela liviana y fluida. El diseño se destaca por un delicado encaje central con motivos románticos que cubre el escote y aporta textura, además de mangas tres cuartos amplias y una falda con caída suave, ideal para una Navidad al aire libre o una celebración más relajada, pero elegante.