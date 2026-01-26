El desopilante video de Luisana Lopilato y sus hijos para enseñar una receta rica y fácil

Luisana Lopilato protagonizó un desopilante video junto a sus hijos para enseñar una receta rica y fácil, mostrando un momento cotidiano que combina humor y cocina en familia. La escena mostró una experiencia compartida con los niños que resalta la complicidad y diversión de la vida hogareña.

En las últimas horas, la destacada actriz compartió en su cuenta de Instagram una grabación donde se la ve cocinando junto a su hijo mayor, Noah. Ambos se pusieron a realizar una torta que tuvo como protagonistas al chocolate, las almendras y el coco. La escena mostró la complicidad entre madre e hijo y dejó momentos que se convirtieron en tema de conversación.

La idea de Luisana Lopilato era sencilla, preparar con la ayuda de los pequeños un budín con ingredientes fáciles con la ayuda de una Thermomix. Uno de los detalles que llamó la atención fue cuando la artista probó las almendras que usarían y su hijo se ocupaba de seguir la receta, descubriendo que no contaban con todos los elementos para la idea original.

La preparación se basó en una combinación de chocolate, frutos secos y coco, pensada para lograr un budín con sabor intenso. En medio del proceso, la artista, entre risas, se tomó un momento para hacer un recreo para comer con los niños un dátil con crema de maní. “Te morís, es una bomba de sabores en la boca. Lo inventó Noah”, comentó.

El divertido momento que protagonizó Luisana Lopilato y su primer hijo, Noah

Durante la grabación del video, Luisana Lopilato se tomó un momento para mostrar el abrigo que estaba usando, donde se podía ver la imagen de Michael Bublé, su pareja. “Miren qué lindo mi sweater”, comentó. Al continuar con la preparación, la actriz vio que la mayoría de los ingredientes que necesitaban no los tenían, por lo que improvisaron otros gustos.

Uno de los momentos más comentados por los seguidores de la artista fue cuando Noah quiso utilizar en la receta algunas galletas chocolinas para que la preparación tenga más sabor a chocolate. “Las chocolinas me las quiero guardar. No me mires con esa cara”, se la escucha decir entre risas en el video.

“Creo que Noah aún está buscando las chocolinas. No sé si fue la mejor torta y los ingredientes, nos faltaba la mitad, pero divertirnos, nos divertimos”, comentó Luisana Lopilato junto al video que compartió en su cuenta de Instagram. El budín, preparado con los ingredientes disponibles, se convirtió en el cierre perfecto para una tarde de cocina en familia.

VDV