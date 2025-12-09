De María Belén Ludueña a Elba Marcovecchio y Dominique Metzger: los mejores looks del cóctel de fin de año de Camila Romano

Camila Romano celebró el cierre del año con un cóctel íntimo en las terrazas del Palacio Duhau, una velada que combinó glamour, estética cuidada y la calidez que caracteriza a la diseñadora. Rodeada de amigas, la artista creó un espacio pensado al detalle para agradecer un 2025 lleno de logros y proyectar un 2026 aún más prometedor.

Camila Romano cerró un año lleno de éxitos rodeada de amigas en un cóctel muy especial, donde todas las invitadas deslumbraron con sus looks. Del evento participaron María Belén Ludueña, Dominique Metzger, Vicky Miranda, Lorena Ceriscioli, Macarena Lemos, Marisa Tenguerian, María Claudia Pedrayes, Elbita Marcovecchio, Chloé Bello, Moira Berntz, Victoria Saravia, Rocío Vivas y Dolores Paillot. “Quise crear un momento especial para agradecer y empezar con energía el 2026”, dijo la diseñadora al cierre de una noche que combinó moda, amistad y nuevos proyectos.

El cóctel se realizó en las terrazas del Palacio Duhau y la ambientación, realizada por Marisa Tenguerian, siguió el dress code mocha mousse y se basó en tonos mocha, beige y crudo, una paleta delicada y en tendencia que aportó sofisticación sin perder frescura. La mesa, armoniosa y femenina, se completó con servilletas confeccionadas en el atelier de Camila, vajilla minimalista y gift boxes personalizadas que reforzaron la identidad estética del encuentro. El menú, diseñado junto al equipo del Palacio Duhau, incluyó pesca del día a la plancha con cremoso de brócoli, palmitos grillados y gremolata, seguido por un postre de frutas rojas, hibiscus, cremoso de queso y ganache de cacao sobre texturas crocantes.

En cuanto a los looks, en esta ocasión, Camila Romano deslumbró con un vestido midi de seda natural en tono champagne, con cuello halter, drapeado y un tajo sutil. Completó el outfit con zapatos nude hechos a medida por Claude Benard.

Por su parte, María Belén Ludueña se lució con un con una falda plisada color caramelo, una pieza protagonista por su movimiento y textura. La combinó con una musculosa beige al cuerpo, logrando un estilismo monocromático en tonos tierra que interpretó fielmente el dress code de la noche. Completó el outfit con stilettos en tono habano, cartera estructurada al tono y un beauty look natural que reforzó su sello elegante y accesible. Una propuesta perfecta para eventos al aire libre con clima cálido.

Otra de las grandes protagonistas de la noche fue Elba Marcovecchio apostó por un vestido blanco al cuerpo, de manga corta y silueta lápiz, que destacó por su sobriedad y caída perfecta. Combinó el diseño con zapatos bicolor, un ícono del chic parisino, y una cartera pequeña en tono camel claro. Sus accesorios dorados y gafas oscuras sumaron un toque moderno sin perder delicadeza.

