María Belén Ludueña mostró los tiernos preparativos para la habitación de su bebé

María Belén Ludueña está viviendo la dulce espera, y no duda en compartir su emoción junto a sus seguidores de Instagram. Desde eventos en los que participa e impone moda para embarazadas hasta los preparativos para la llegada de su hijo, la conductora vive el minuto a minuto y planifica para el gran día. En las últimas horas, enterneció a todos cuando mostró cómo comenzó a decorar la habitación del bebé, enfocándose en los animalitos y los juegos.

La tierna habitación que María Belén Ludueña le está preparando a su bebé

Los preparativos para la adaptación de la casa de los famosos, en medio de la dulce espera, son disfrutados por las celebridades y sus seguidores, que los acompañan en cada momento importante de sus vidas. María Belén Ludueña no dudó en hacerlos parte de este momento especial, desde el primer momento, cuando compartió la noticia en un tierno posteo de Instagram. Es por eso que, al cumplir casi los cinco meses de embarazo, comenzó a decorar la habitación de su bebito y enterneció a todos con los detalles.

En sus historias de Instagram, compartió la habitación de su bebé, donde predomina un ventanal de gran tamaño, con cortinas que dejan pasar la luz pero lo protegen del exterior. En el suelo de madera, mostró los dos primeros juguetes que el niño disfrutará. Por un lado, un gimnasio para bebés, que sirve para estimulación temprana, buscando activar la vista, el tacto y la coordinación, siempre unido a la diversión. Por el otro, el caballito mecedor sirve al equilibrio y coordinación, y también como juego del pequeño. Ambos objetos mantienen colores marrones y neutros, fusionando lo terrenal con el lujo del hogar.

María Belén Ludueña mostró la decoración de la habitación de su bebé

Todos los detalles de la dulce espera de María Belén Ludueña

El embarazo de María Belén Ludueña es uno de los más seguidos por las redes sociales y los medios de comunicación. Desde siempre, ella expresó su deseo de formar una familia, y finalmente lo confirmó en noviembre del 2025. En conversaciones con la Revista CARAS, confirmó que estaba en la dulce espera de un varón, y no dudó en viajar a Mar del Plata para visitar su ciudad natal. Por el momento, se prevé que el nacimiento será a fines de abril de 2026, y, debido a esto, ella decidió no continuar con su ciclo televisivo Tarde o Temprano (eltrece).

María Belén Ludueña no duda en mostrar con felicidad cada proceso de su embarazo, al mismo tiempo que recibe mensajes de cariños y halagos con todas sus elecciones. En sus posteos de Instagram, los comentarios se llenan de felicitaciones y consejos de sus seguidores, para el primer bebé de la pareja. Mientras tanto, ella pone su impronta en la adaptación de su hogar y busca los detalles más tiernos para la habitación de su bebé.

