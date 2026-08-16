María Belén Ludueña celebró el primer Día del niño de su bebé, Vito: “Me cuesta entender mi vida anterior sin vos”

María Belén Ludueña está atravesando uno de los momentos más dulces de su vida. El pasado 30 de abril se convirtió en mamá por primera vez de Vito, fruto de su matrimonio con Jorge Macri. Desde la llegada de su hijo, la periodista transita una nueva etapa marcada por emociones, aprendizajes y experiencias que transformaron por completo su día a día. En este Día del niño, compartió una sentida carta abierta dedicada a su pequeño que despertó la ternura de todos sus seguidores.

La sentida carta abierta de María Belén Ludueña a su hijo Vito

Este domingo 16 de agosto, María Belén Ludueña celebró por primera vez el Día del niño junto a su hijo Vito. Para compartir este momento tan especial, recurrió a su cuenta personal de Instagram, donde publicó un álbum con fotos inéditas de su bebé, escenas familiares junto a Jorge Macri y una emotiva reflexión sobre esta nueva etapa de su vida.

María Belén Ludueña celebró el Día del niño junto a su hijo Vito | Instagram

A través de distintas fotos y videos, la conductora abrió las puertas de su intimidad y reveló el detrás de escena de esas postales familiares. “La primera foto es de recién; se ve la emoción que siento por vos, por ser tu mamá, ¡por la felicidad de que hayas llegado a nuestras vidas! Te amo tanto que me cuesta entender mi vida anterior sin vos”, comenzó escribiendo, visiblemente emocionada.

La llegada de su primer hijo despertó en ella un amor profundo y también la llevó a reconocer una ausencia que, hasta entonces, no había podido dimensionar: “Cuánta falta me hacías y no me daba cuenta”, confesó. Luego, tuvo unas palabras especialmente emotivas para su compañero de vida y destacó el lugar que ocupó el jefe de Gobierno en el camino que la llevó a convertirse en mamá: “Te amo Jorge por haberme dado la confianza que necesitaba para dar el paso y hoy a tres meses y medio de la llegada de Vito, ¡Festejar su primer Día del niño!”.

María Belén Ludueña celebró el Día del niño junto a su hijo Vito | Instagram

Para cerrar su mensaje, puso el foco en la enorme red de afectos que acompaña el crecimiento de su primogénito y celebró el amor que lo rodea desde su llegada al mundo. “Sos un bebé feliz por tanto amor que te rodea; de tus hermanos, abuelos, tíos, primos y amigos; tus tíos de la vida. ¡Feliz día del niño!”, exclamó con ternura. Entre las tomas, también de destacó la paternidad y la complicidad que mantienen padre e hijo.

Por su parte, su marido no escatimó en palabras repletas de admiración hacia ella. “Una gran mamá. Siempre lo supe. Vito llegó para multiplicar el amor en nuestra familia. Feliz día del niño a los otros tres grandotes también”, sostuvo en la caja de comentarios.

María Belén Ludueña celebró el Día del niño junto a su hijo Vito | Instagram

Así fue el Día del niño de Vito, el hijo de María Belén Ludueña y Jorge Macri

Para celebrar esta fecha tan especial para las infancias, María Belén Ludueña y Jorge Macri participaron de una jornada recreativa en la zona del Planetario, junto a la Floralis Genérica, la emblemática escultura ubicada en Palermo. Allí, el jefe de Gobierno porteño y la primera dama de la Ciudad compartieron una tarde de juegos, risas y diversión junto a un grupo de vecinos que se acercó para disfrutar de las actividades por el Día del niño.

Con Vito siempre en brazos, el matrimonio recorrió las distintas propuestas culturales, circenses y recreativas que el Gobierno de la Ciudad preparó para las familias que se acercaron a disfrutar de una jornada al aire libre. La celebración también contó con shows en vivo y una pantalla gigante para que nadie se perdiera ningún detalle. El pequeño, por su parte, se mostró atento a todo lo que sucedía a su alrededor y, con una mirada tierna y curiosa, observó cada una de las actividades que animaron la tarde.

María Belén Ludueña junto a Vito y Jorge Macri | Instagram

A tres meses y medio de haberse convertido en mamá por primera vez, María Belén Ludueña atraviesa un torbellino de emociones al celebrar su primer Día del niño junto a Vito, su hijo. Con el apoyo incondicional de Jorge Macri, la periodista transita esta nueva etapa con una felicidad que se refleja tanto en sus palabras como en cada momento compartido en familia. Entre la intimidad de su hogar y las actividades al aire libre, encontró en esta fecha una oportunidad para celebrar mucho más que un día especial: el amor que llegó a transformar su vida para siempre.