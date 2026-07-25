Quién es y a qué se dedica Caro Trippar, la influencer que conmovió en las redes tras su diagnóstico de cáncer

Caro Trippar conmovió a sus millones de seguidores al compartir un video profundamente personal en su cuenta de Youtube, en el que cuenta el difícil momento que atraviesa. La influencer expresó que fue diagnosticada de cáncer de mama y reveló cuál es su propósito al hacerlo público en redes sociales.

Caro Trippar, la influencer que conmueve las redes sociales: exitosa creadora de contenido y experta en pastelería

Caro Trippar es una de las creadoras de contenido más populares de la Argentina. A sus 35 años, construyó una sólida comunidad gracias a sus videos de cocina, humor, moda y situaciones cotidianas, que la posicionaron entre las influencers más reconocidas de YouTube. En las últimas horas, su nombre se volvió viral y su salud generó preocupación ya que fue ella misma quien reveló que padece de cáncer de mama.

Con un estilo auténtico y cercano, Caro Trippar siempre compartió diferentes aspectos de su vida personal, desde recetas dulces y desafíos hasta momentos familiares. Por esta razón, la triste noticia afectó a los usuarios que la siguen de cerca hace mucho tiempo y también a aquellos que comenzaron a seguirla en el último tiempo.

Caro Trippar

Cabe mencionar que el crecimiento de Caro Trippar en las plataformas digitales la llevó incluso a formar parte de los streamings de Telefe durante 2025, donde reaccionó en vivo a las galas de MasterChef Celebrity, una experiencia que amplió aún más su alcance y la acercó a un nuevo público. En los últimos meses, compartió una de las etapas más importantes de su vida: el nacimiento de Milo, su primer hijo. Desde ese entonces, la maternidad pasó a ocupar un lugar central y terminó siendo clave en la historia que decidió hacer pública el pasado viernes.

El sentido video que publicó Caro Trippar para dar a conocer su diagnóstico

A través de un emotivo video publicado en su canal de YouTube, donde reúne cerca de dos millones de suscriptores, Caro Trippar contó que hace algunas semanas recibió el diagnóstico de cáncer de mama. La creadora de contenido explicó que quiso esperar para hacerlo público porque necesitaba procesar la noticia y recién ahora sintió que era el momento de compartirlo, tanto para sentirse acompañada durante el tratamiento como para concientizar sobre la importancia de la detección temprana.

En el clip, Caro Trippar reveló sobre su enfermedad: "Tengo cáncer de mama, HER2 negativo, hormonal positivo con metástasis. Ese es mi diagnóstico. Hace días que vengo fingiendo demencia y necesito hablar con alguien de esto". Además, contó que durante mucho tiempo sintió un dolor persistente en una de sus mamas, aunque creyó que se trataba de una mastitis producto de la lactancia, ya que se encontraba amamantando a su bebé. Esa confusión retrasó el diagnóstico y la llevó a aprovechar su experiencia para enviar un mensaje de prevención a quienes la siguen.

Caro Trippar junto a su hijo

"Quiero que vos, que estás del otro lado, te revises las mamas todos los meses. Si sentís un bultito, por más mínimo que sea, andá a hacerte ver. Aunque estés amamantando", pidió Caro Trippar a corazón abierto. En este sentido, también confesó el fuerte impacto emocional que significó atravesar los estudios médicos y la incertidumbre de las últimas semanas.

Mientras espera nuevos resultados para conocer con mayor precisión las características del tumor y definir el tratamiento, Caro Trippar aseguró con dolor y total sinceridad: "Nunca en mi vida estuve tan mal a nivel mental. Le tengo muchísimo pánico a las agujas y lo único que vi estos últimos meses fueron agujas. Me hicieron resonancias, tomografías, biopsias... No tienen idea por todo lo que pasé".

Finalmente, Caro Trippar adelantó que compartirá con su comunidad cada etapa del proceso con la esperanza de que su experiencia pueda servir de ayuda para otras personas que atraviesen una situación similar o que necesiten tomar conciencia sobre la importancia de los controles médicos. "Me decían que mi cáncer no tenía cura y después me iba a trabajar como si acá no hubiera pasado nada. No sé ni cómo hice. Después exploté", manifestó. Y concluyó: "Va a haber días buenos y días malos, pero quiero compartirlo porque siento que puede ayudar a alguien".

De esta manera, Caro Trippar, la influencer que conmovió en las redes por su diagnostico de cáncer, causó una fuerte repercusión en redes sociales y contó con el apoyo de sus miles de seguidores. Tiene 35 años, es madre, creadora de contenido y experta en pastelería.