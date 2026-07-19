Vito, el hijo de María Belén Ludueña, conoció a Mirtha Legrand: "Te queremos Chiqui"

Este fin de semana, María Belén Ludueña fue una de las invitadas a la legendaria mesa de Mirtha Legrand. Sin embargo, su participación estuvo marcada por un momento muy especial: la periodista le presentó a Vito, su bebé de dos meses, a la histórica conductora. El encuentro entre el pequeño y La Chiqui regaló una escena cargada de ternura que no tardó en viralizarse en las redes sociales.

María Belén Ludueña le presentó a su hijo Vito a Mirtha Legrand

Mientras María Belén Ludueña formaba parte de la Mesaza de Mirtha Legrand en La Noche de Mirtha (eltrece), Vito esperaba detrás de cámaras a upa de uno de sus estilistas. “Vito esperando el momento para conocer a Mirtha Legrand con su mamá”, escribió el maquillador junto al video. En las imágenes se puede ver al recién nacido siendo mecido por el hombre mientras aguardaba el esperado encuentro.

Vito detrás de cámaras esperando a conocer a Mirtha Legrand | Instagram

Al momento de la presentación oficial, Mirtha Legrand se puso de pie para recibir a Vito, el hijo de Ludueña y Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño. “¡Qué divino qué no usa chupete!”, exclamó sorprendida la abuela de Juana Viale. La abogada explicó que el pequeño “no es tan fanático del chupete” y destacó su buen comportamiento durante la grabación: “Se portó muy bien todo el programa”.

En ese contexto, la periodista contó entre risas que, antes de ingresar al programa, tuvo una breve charla con su hijo. "Le dije: 'Hijo, te tenés que portar bien que vamos a ver a Mirtha'", reveló con humor. A partir de esa anécdota, se abrió una conversación entre las conductoras sobre el menor. Ludueña contó que Vito actualmente pesa seis kilos y explicó que su alimentación es mixta. "Hace lactancia mixta: pecho y mamadera", detalló.

María Belén Ludueña junto a Vito con Mirtha Legrand | Instagram

La casualidad que une a Mirtha Legrand y a María Belén Ludueña

Consultada sobre el lugar de nacimiento de Vito, María Belén Ludueña contó que el bebé nació en el Sanatorio Otamendi. La respuesta sorprendió a Mirtha Legrand, quien recordó con cariño: "Yo tuve a mis hijos ahí también y atienden muy bien a las parturientas". Antes de despedirse del pequeño, la esposa del mandatario porteño destacó el momento que acababa de vivir y le dedicó unas tiernas palabras: "Cuando seas grande te acordarás de que estuviste aquí, porque esto ya es un clásico", le dijo al bebé.

Un detalle que no pasó desapercibido durante la velada fue la coherencia estética que tuvieron los tres. Tanto la diva como la periodista y el niño eligieron looks en una paleta de tonos oscuros, acorde con la elegancia característica de la noche. En ese marco, Vito lució un body azul marino que, de manera casual pero llamativa, combinó con el impactante vestido de lentejuelas azul vibrante que eligió La Chiqui. Este guiño de estilo entre ambos sumó un toque de elegancia y estilo al encuentro y terminó de completar una de las postales más destacadas del programa.

Con esta visita, Mirtha volvió a recibir a un bebé en su histórica mesa. Meses atrás había ocurrido algo similar cuando Carolina Amoroso y Sofía Pachano presentaron en el programa a sus hijos recién nacidos, regalando postales cargadas de ternura. Con el paso de los meses, estos encuentros comenzaron a consolidarse como un clásico infalible del ciclo.

Para despedir a Vito, Mirtha Legrand le dio un besito en la mejilla, un gesto que conmovió a María Belén Ludueña. Este momento tuvo un significado especial para la periodista, ya que su hijo, con apenas dos meses de vida, conoció a una de las figuras más emblemáticas e influyentes de la televisión argentina, protagonista de más de cinco décadas de historia en la pantalla chica.