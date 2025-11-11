La historia de amor de Pablo Rago y Tamara: flechazo a los 23, un like que los unió y 10 años de familia ensamblada

Pablo Rago es uno de los actores más queridos de la televisión argentina, y es parte de Yiya, la ficción que estrena el jueves 13 de noviembre y narra la historia de la “Envenenadora de Monserrat”. Es por eso que la atención mediática volvió a él, quien no duda en rodearse de su familia y amigos. Sin embargo, una de las más presentes en sus posteos y redes sociales es Tamara Datas, su novia de hace 10 años, con quien logró formar una familia ensamblada, y aún se encuentra a su lado.

Pablo Rago, Tamara Datas

La tierna historia de amor de Pablo Rago y Tamara Datas

Alrededor del 2015, Pablo Rago comenzó a recibir una cantidad de "me gustas" en Instagram, que llamó su atención. Al ser uno de los actores más populares del medios, era normal que el ojo mediático estuviera sobre él. Pero en realidad, se trataba de una chica de 23 años, que había quedado flechada con su talento y belleza. En ese momento, ella era madre soltera, y él no dudó en escribirle por privado, comenzando así una dulce relación.

"Nos conocimos por Instagram hace diez años. Hay una diferencia de edad, pero Tamara es muy madura. La conocí cuando tenía 23 años y ya era mamá de Uriel; quizá eso la hizo madurar más rápido", reveló en una entrevista para La Nación. La relación entre ambos avanzó a pasos agigantados, y para el 2018, decidió compartir públicamente una foto con ella.

En 2020 comenzó a tener una convivencia con su novia, y los hijos de cada uno, consagrando la familia que aún hoy continúa. "Vivimos los cuatro: mi novia Tamara, su hijo Uriel que tiene 12 años, y Vito y yo. La famosa familia ensamblada. Los chicos pegaron buena onda, a pesar de la diferencia de edad. Charlan mucho, se acompañan. Está bueno", expresó en esa misma entrevista.

¿Quién es Tamara Datas, la pareja de Pablo Rago?

Tamara Datas mantiene un bajo perfil en todo momento. Su cuenta de Instagram está privada, y mantiene unos pocos seguidores que conforman su círculo más cercano. A pesar de eso, no duda en acompañar a su pareja en todos los eventos que él tiene, y de ser protagonista de algunos de los posteos que él comparte. "Hay algo que funciona, que nada es forzado. Es muy familiera… Y no le gusta la exposición, aunque a veces me acompaña a algún estreno", explicó Pablo, respecto a la personalidad de su novia.

Pablo Rago y Tamara Datas son de las parejas de famosos más observadas por las redes sociales, dando su criticado comienzo de relación, y cómo junto sortearon las cartas del destino y los comentarios. El actor es uno de los más elegidos por plataformas internacionales, haciendo que su listado de películas siga avanzando con el correr del tiempo. Sin embargo, siempre se deja el espacio para disfrutar con su familia y con su novia, quien lo acompaña siempre que puede.

