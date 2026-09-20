Matías Camisani abrió las puertas de su nuevo negocio con la ayuda de sus hijos: artesanal, original y pensado para todos

Con una trayectoria marcada por las pasarelas y su histórico paso por agencias como Dotto Models, Matías Camisani incursionó en un proyecto comercial propio. La propuesta se centra en una tienda online de remeras que combina su faceta artística con la impronta de sus hijos, quienes participan activamente tanto en la creación como en la imagen de la marca. Lejos de fast fashion, este lanzamiento busca conectar con un público que valora los detalles sutiles y la autenticidad en la indumentaria cotidiana.

Matías Camisani junto a sus cinco hijos

Matías Camisani: Una sociedad entre amigos y la influencia de la India

El proyecto surge de una sociedad creativa junto a Federico Nestrojil, colega y excompañero de las pasarelas en la época dorada del modelaje. Ambos deciden unir criterios estéticos para materializar una línea de indumentaria urbana centrada en los básicos de calidad.

Los dibujos que estampan cada prenda reflejan las vivencias y los viajes de Matías Camisani, especialmente su profunda conexión con la cultura oriental y sus travesías por la India junto a su pareja, Belén Marasco. Cada gráfico funciona como una pequeña obra visual, manteniendo una línea sobria, versátil y despojada.

Valentino, hijo de Matías Camisani con una remera del catálogo

Uno de los aspectos más significativos de esta iniciativa es la integración del núcleo familiar en el proceso diario. Durante sus años de matrimonio con la modelo Dolores Barreiro, Camisani formó una numerosa familia compuesta por cinco hijos —Valentino, Salvador, Milo, Suri e Indra—, quienes heredaron la veta estética del músico.

Las remeras del emprendimiento de Matías Camisani son de algodón y con diseños inspirados en la India

Así varios de sus hijos se convierten en los modelos oficiales de la marca, luciendo las prendas en las producciones fotográficas que alimentan la plataforma digital y las redes sociales. Esta sinergia generacional aporta frescura al concepto y consolida un espacio donde el trabajo compartido se transforma en el motor principal del emprendimiento.

Indra con una de las remeras de Matías Camisani.

Las remeras se venden en una tienda virtual, son de algodón con molderías clásicas y estampas exclusivas. La curaduría del catálogo prioriza la atemporalidad. Con envíos a todo el país y una estética visual sencilla, el emprendimiento se posiciona como una alternativa dentro del circuito de marcas de autor locales, apostando al crecimiento sostenido y al valor del trabajo artesanal. De esta manera, Matías Camisani elige reinventarse transformando su trayectoria en una nueva forma de expresión creativa.