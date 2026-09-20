Juana Viale rompió el silencio sobre la salud de su abuela, Mirtha Legrand y explicó cómo evoluciona

La salud de Mirtha Legrand volvió a generar preocupación luego de varias semanas en las que un cuadro respiratorio la obligó a modificar su rutina y mantenerse alejada de sus compromisos televisivos. A sus 99 años, la conductora permanece acompañada por su círculo familiar mientras sigue las indicaciones de los profesionales que la atienden.

Septiembre estuvo atravesado por distintos cambios en su estado de salud. La Chiqui debió suspender las grabaciones de sus programas, atravesó una primera internación y posteriormente regresó a su casa para continuar allí con la recuperación. Sin embargo, pocos días después debió volver al Sanatorio Mater Dei. En este marco, reingresó al centro médico el viernes 18 de septiembre, cinco días después de haber recibido el alta. El sanatorio informó oficialmente que la conductora presentaba un “cuadro compatible con neumopatía” y que permanecería internada para completar estudios, recibir tratamiento y mantenerse bajo controles. Ante esta situación, Juana Viale estuvo al frente de la conducción en La Noche de Mirtha (eltrece) y se expresó sobre el estado de salud de su abuela.

Mirtha Legrand debió suspender las grabaciones de sus programas

Cómo evoluciona la salud de Mirtha Legrand

Durante este domingo se conocieron nuevos datos sobre las últimas horas de la conductora. Ángel de Brito aseguró que los médicos habrían logrado identificar una bacteria y que avanzaron con antibióticos e hidratación. El periodista también habló de una leve mejoría durante el sábado. Hasta el momento, esos datos no fueron incluidos en un nuevo comunicado del Mater Dei.

Mirtha Legrand fue internada nuevamente el viernes 18 de septiembre

Guillermo Lobo aportó otra actualización sobre el estado de la conductora y explicó que se encontraba en una sala de terapia para poder permanecer tranquila y con las visitas restringidas. También señaló que no necesitó asistencia mecánica para respirar y describió su cuadro como delicado, pero en equilibrio. Se trata, nuevamente, de información periodística y no de un parte emitido por la institución.

El regreso al sanatorio se produjo apenas cinco días después de haber recibido el alta de su primera internación. Mientras avanzan los estudios y el tratamiento, su familia se mantiene cerca de ella. Marcela Tinayre y Juana Viale estuvieron entre las personas de su entorno que la acompañaron durante esta recaída respiratoria.

Mirtha Legrand continúa internada mientras mejora de su cuadro (instagram)

Qué dijo Juana Viale sobre la salud de Mirtha Legrand

En medio de este cuadro, Juana Viale volvió a ponerse al frente de La noche de Mirtha (el trece) durante la emisión del sábado 19 de septiembre. Su reemplazo ya estaba previsto mientras su abuela terminaba de recuperarse y se mantuvo luego del nuevo ingreso al Mater Dei. La conductora hizo una primera referencia al comenzar el programa y señaló que estaba nuevamente allí mientras su abuela “se termina de recuperar”. No profundizó en ese momento sobre el diagnóstico ni dio detalles médicos acerca del tratamiento que recibe Mirtha.

Antes de finalizar la emisión volvió sobre el tema y contó que permanecía internada para realizarse chequeos y análisis. “Todo va a estar bien”, aseguró, quien además adelantó que posiblemente vuelva a ocupar su lugar en el ciclo del próximo sábado.

La presencia de Viale junto a su abuela no se limitó a la televisión. Después de terminar las grabaciones de los dos programas, se dirigió a la clínica para visitarla. Su ingreso al centro médico durante la noche del viernes quedó registrado en imágenes que circularon posteriormente en las redes sociales. Juana ya la había acompañado públicamente durante la internación anterior y había transmitido tranquilidad sobre su recuperación. Esta vez, sus palabras llegaron en medio de un nuevo ingreso hospitalario y mientras se espera información oficial sobre la evolución.

Por el momento, Mirtha Legrand permanece internada bajo un estricto tratamiento y rigurosos controles médicos. Juana Viale aseguró que su abuela continúa recuperándose, mientras que el último parte oficial mantiene la descripción de un cuadro compatible con neumopatía. Si no aparecen cambios antes, el sanatorio dará a conocer una nueva actualización el lunes 21 de septiembre.