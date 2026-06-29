El homenaje de María Carámbula a Ernestina Pais: "Ahora estás en paz"

María Carámbula eligió recordar a Ernestina Pais con un gesto que reflejó la cercanía de una amistad construida en escenarios y fuera de ellos. Ambas compartieron proyectos teatrales y momentos personales que dejaron huella, consolidando un vínculo que se mantuvo firme con el paso del tiempo. La despedida se convirtió en una manera de poner en valor esa relación que trascendió lo artístico y se sostuvo en la vida cotidiana, mostrando cómo el afecto puede trascender más allá de los proyectos.

María Carámbula emocionó a todos con un sentido homenaje a Ernestina Pais

María Carámbula y Ernestina Pais compartieron una historia marcada por la complicidad y el trabajo conjunto. Desde el escenario hasta experiencias personales, su vínculo se transformó en una relación sólida que acompañó distintas etapas de sus vidas. La despedida de la artista fue un reflejo de esa cercanía, mostrando cómo la amistad puede permanecer más allá de los proyectos profesionales. La unión entre ambas se consolidó en momentos de trabajo y también en espacios íntimos.

Ernestina Pais y María Carámbula

El fallecimiento de la reconocida presentadora, el pasado 26 de junio, dejó una huella profunda en el mundo del espectáculo argentino. Pero en las últimas horas, uno de los gestos que más emocionó a sus seguidores fue el sentido mensaje que su íntima amiga le dedicó en sus redes sociales. La humorista compartió imágenes que reflejaban la complicidad y la cercanía de una amistad que trascendió escenarios y proyectos. Desde momentos cotidianos hasta viajes y giras, cada recuerdo expuesto mostró la fortaleza de un vínculo que se mantuvo firme.

“Pochita de mi corazón, te voy a extrañar entera cada día. Y cada día te voy a sentir cerca. Así de contradictoria, como vos, tan fuerte y tan frágil. Gracias por nuestra amistad, por tu amor total, las risas y tu bondad infinita. Ahora estás en paz. Te amo para siempre”, escribió en su posteo la artista. Las imágenes que acompañaron la publicación de María Carámbula mostraron distintos momentos de su recorrido juntas: tardes de descanso, giras teatrales y participación en causas sociales.

Ernestina Pais y María Carámbula

La presencia de la actriz en el último adiós a Ernestina Pais reafirmó esa cercanía. Acompañada por su pareja Javier Timerman y el estilista Cristian Rey, se la vio en el velatorio como parte del círculo íntimo de la artista. Cada fotografía reflejaba la complicidad y la fuerza de una amistad que se mantuvo en distintos escenarios. La despedida que preparó la actriz en sus redes fue un gesto de gratitud y memoria hacia una persona que ocupó un lugar central en su vida.

De los escenarios a forjar una íntima amistad: El cariño que marcó la relación de María Carámbula y Ernestina Pais

La relación de amistad entre María Carámbula y Ernestina Pais nació en el ámbito teatral, cuando compartieron escenario en la obra Menopausia Show. A partir de allí, lo que comenzó como un lazo profesional se transformó en una amistad sólida y honesta. Ambas encontraron en el trabajo un punto de unión, pero fue en la vida personal donde construyeron una relación que se sostuvo en la confianza y en el acompañamiento mutuo.

Ernestina Pais y María Carámbula

El vínculo entre las actrices también se reflejó en los momentos más difíciles. La hermana de Federica País, en una entrevista realizada meses atrás, recordó cómo la humorista fue una voz de alerta en su vida. La actriz supo marcar límites y expresar verdades incómodas, demostrando que su vínculo no se mide solo en risas compartidas, sino también en la capacidad de estar presente cuando la situación lo requiere. Este gesto retrató la naturaleza de una relación marcada por la sinceridad y basada en un afecto genuino.

Además de Menopausia Show, Ernestina Pais y María Carámbula compartieron proyectos televisivos y espacios de militancia social. La participación conjunta en programas y actividades reforzó la idea de que su relación se extendía más allá de lo artístico. Su amistad se trató de una relación que trascendió lo profesional y se sostuvo en la elección consciente de acompañarse en la alegría y en la tormenta. Su cercanía se convirtió en un sostén que acompañó las distintas etapas de la vida de ambas.

Ernestina Pais y María Carámbula

La partida de Ernestina Pais dejó un vacío en el espectáculo argentino, pero también puso en relieve la fuerza de las amistades que se construyen más allá de los escenarios. El homenaje de María Carámbula mostró la profundidad de un vínculo que resistió crisis, proyectos y momentos difíciles, y que se mantuvo firme. La despedida fue un reflejo de la importancia de los vínculos personales en un ambiente donde las relaciones suelen ser efímeras.

VDV